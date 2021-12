Miki Nadal preocupa a Cristina Pedroche al contar el accidente que sufrió tras las cámaras: "Muy mal"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Miki Nadal se encontraba hablando de "las galas", cuando sus compañeras le interrumpieron muy preocupadas por la herida que mostraba en la cabeza. "¿Pero qué te ha pasado en la cabeza?", preguntaban Lorena Castell y Cristina Pedroche, visiblemente sorprendidas al no saber que le había pasado a su compañero.

"Es una señal que tenemos unos pocos elegidos", bromeaba el colaborador de laSexta y ganador de 'Masterchef Celebrity'. "Miki, entre la cresta y la brecha en la frente, parece que tienes 5 años", se burlaba Dani Mateo. "Parece que acaba de salir del Fabrik", señalaba Castell, dando la razón al presentador. "Venga, os lo cuento", decía entonces Nadal, ante las constantes preguntas de los colaboradores. "Es que te estás yendo por el mal camino", señalaba Pedroche.

"Fui a jugar una partida de pádel con Valeria. Se nos dio muy mal, por cierto", comenzaba contando el colaborador, dejando claro que tuvo el accidente cuando quedó con Valeria Ros, compañera y también colaboradora de 'Zapeando'. "Me choqué contra el cristal del fondo y la pala rebotó y me dio en la frente. Y me espabilé", aclaraba Nadal, haciendo referencia a que, mientras jugaba, la pala reboto en el cristal y le dio directamente en la cabeza, provocándole una herida.

"Parece que el zorro no ha acabado su trabajo", bromeaba el colaborador, mientras señalaba su herida en medio de la frente. "¡Eres Harry Potter!", señalaba el conductor del espacio de laSexta. "Te vamos a llamar Harry Potter ahora", le advertía Mateo, entre risas.





"Yo he estado en el psicólogo"

Hace unas semanas, Miki Nadal compartió otro detalle personal, aunque, esta vez, dejando las bromas a un lado. Los tertulianos dedicaron parte del espacio para hablar del psicólogo y los motivos por los que las personas deciden acudir. A raíz de esto, los colaboradores confesaron que habían tenido que asistir a terapia y contaron cómo fue su experiencia.

"Estoy aquí, analizando todo lo que decís", se justificaba el colaborador. "¿Tú qué tal, Miki?", le animaba el conductor del espacio, dándole la palabra. "Yo he estado en el psicólogo", reconocía Nadal para, acto seguido, explicar el motivo que le llevó a tomar esa decisión: "Yo tenía un problema al que le daba vueltas y no sabía cómo afrontarlo. Y me di cuenta de que necesitaba otra visión".

"Me ayudó hasta que resolví el problema. Lo resolví, es verdad, pero no he continuado", reconocía el cómico, aclarando que ya había dejado de ir a terapia y que se trataba de un problema personal, por lo que no quiso hacer más hincapié en el tema. "Estaba pensando también en la diferencia que hay entre ir a un psiquiatra y un psicólogo. Yo lo diferencio muy bien porque creo que el psicólogo está para ayudarte en los problemas y el psiquiatra en las enfermedades", explicaba Nadal. "Esa es muy buena diferencia Miki", opinaba Mateo.

"También pienso que el psicólogo está bien, pero todos nuestros padres han podido subsistir sin ellos también. Quiero decir, han tenido sus problemas, a lo mejor peor. Yo entiendo lo del psicólogo, yo digo que lo he utilizado", comentaba Nadal. "Tenemos que desterrar esa idea de que ir al psicólogo es debilidad", apuntaba el presentador de 'Zapeando'.