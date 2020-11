Miguel Ríos se mofa sutilmente de Miguel Bosé con un comentario que desató las carcajadas de David Broncano

La actitud y los comportamientos del cantante Miguel Bosé en los últimos meses respecto a la crisis del coronavirus, siguen generando reacciones desde todos los ámbitos sociales, incluidos sus compañeros de profesión. En esta ocasión ha sido el turno de uno de los símbolos de la música rockera de nuestro país, Miguel Ríos, quien ha opinado ligeramente del intérprete de temas míticos como 'Bandido' o 'Sevilla' en el programa de David Broncano, 'La Resistencia'.

Miguel Ríos asistió al late night por sorpresa, a la sección del colaborador Quequé. El veterano cantante hizo su aparición en 'La Resistencia' con bastante pelo, un tanto desaliñado y un bigote de tres días, que llamó bastante la atención al presentador. De hecho, le preguntó si era peluca lo que portaba el rockero en su cabeza.

Miguel Río se niega a hablar mal de sus compañeros

A continuación, Broncano cuestionó a Miguel Ríos si alguno de sus compañeros de profesión usaba peluca. Pregunta a la que Ríos no dio respuesta: “Un compañero vale más que todos vosotros, y mira que os aprecio”.

Los humoristas insistían y apretaban al intérprete granadino para que se mojara y diera algún nombre, pero Miguel Ríos se mantuvo fiel a sus compañeros: “De un compañero no se habla mal nunca a menos que lo confiese él”, precisó.

Pero a Broncano no le servían las explicaciones de su invitado que fue más allá, pidiéndole que 'rajara' de algunos de sus colegas, al menos “de alguien que haya muerto, que siempre es más fácil”.

Y de repente... Miguel Bosé

Miguel Ríos no estaba por la labor, ya que no se creían que mantuviese una buena relación con todos ellos. En ese momento, Quequé soltó, como quien no quiere la cosa, el nombre de Miguel Bosé, quien ha estado en el centro de las críticas de muchos compañeros.

Todo parecía indicar que Ríos no iba a entrar en el juego, pero sorprendió a poco con varias palabras que fueron sentencia y reflejaba muy bien su sentir hacia el célebre artista: “Pobrecico, no os riais de Miguel Bosé, que peor lo lleva él”.

Como no podía ser de otra manera, el comentario del rockero granadino desató las risas tanto del presentador de 'La Resistencia' como de su colaborador. Luego, Miguel Ríos quiso precisar que “es imposible que de mi boca salga algo malo de ellos, como no sea en la más estricta intimidad”.

Las acusaciones de Miguel Bosé al Gobierno de Pedro Sánchez

Cabe recordar que Miguel Bosé perdió al principio de la crisis sanitaria de la covid-19 a su madre, Lucía Bosé, a los 89 años de edad. Una dura pérdida para el artista, que desde entonces ha lanzado graves acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, oniendo en cuestión la existencia del virus, las vacunas que se están elaborando para tratar el virus, e incluso el uso de las mascarillas.

Ayer terminó el castigo semanal de twitter a Miguel Bosé por afirmaciones falsas sobre vacunas y el uso de mascarillas. Analicé su tuit más polémico y detecté que casi todas las cuentas que lo retuitearon son automatizadas, difunden bulos, odio y contenido de extrema derecha. pic.twitter.com/0maQsUz6mN — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 27, 2020

Tanto es así que el pasado mes de agosto, Bosé publicó un vídeo en sus redes sociales para alentar a la población a acudir a la manifestación 'antimascarillas' que se celebró en Madrid el pasado mes de agosto. Unas palabras que, dada la situación que estamos viviendo, fueron claramente irresponsables, lo que le costó numerosas críticas tanto de sus fans (muy numeroso) como de sus detractores.