Karina se 'enfrenta' a Miguel Bosé: "¡No salgas de casa!"

El coronavirus ha llegado a todas partes del mundo y hay quienes están especialmente concienciados con la causa. Una de esas personas es, precisamente, la popular representante de España en Eurovisión. Así lo ha demostrado en 'Frontera Juárez', de uno de los programas de la cadena catalana TV3.

Todo ha comenzado con las incesantes polémicas que ha protagonizado el cantante Miguel Bosé durante la pandemia de coronavirus, alegando que el virus no existe y negándose a llevar las mascarilla. Así, el reportero de la sección de TV3, se ha presentado ante Karina con una máscara de Miguel Bosé.

Carlos Tischler

Al acercarse a ella, y a modo de imitación le dice "Me han dicho que yo he dicho que el bicho no existe". Tras una cara de sorpresa, Karina dice sentirse "nerviosa" y a continuación le echa en cara a 'Miguel Bosé' que "si no quieres ponerte la mascarilla, no salgas de casa".

En ese momento, ambos echan a caminar por el centro de Madrid, mientras el reportero le explica que la máscara de Bosé se la ha hecho él mismo, como si fuera 'Art Attack', el famoso programa infantil. "Me encanta Art Attack" dice Karina, para a continuación añadir que todo lo que quiere hacer a modo de manualidad "me sale como un churro". Asimismo explica, y sobre la posibilidad de hacerse ella misma sus propias mascarillas, ha revindicado que "tienes que tener las telas homologadas".

"Hay que ponerse la mascarilla"

Mientras Karina y el reportero caminan hacia la Plaza de Colon, ambos con las mascarillas, bromean sobre la posibilidad de llamar la atención a quienes no lleven la mascarilla. En un momento dado, al cruzarse con una mujer sin ella, el reportero le advierte a la cantante: "No lleva la mascarilla".

"Alomejor iba a un recado, pero hay que ponérsela", recuerda ella.

La misma escena vuelve a repetirse cuando ambos llegan a la Plaza de Colón y se encuentran con un grupo de jóvenes que tampoco la llevan puesta. "Hay que protegerse, corazones", les dice y añade: "Si yo a los jóvenes les tengo mucha confianza".

Finalmente, Karina envía un mensaje para todos los españoles mientras entona una de sus canciones: "Ponte la mascarilla y guarda la distancia".

"La influencer del coronavirus", finaliza el reportero.