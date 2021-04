Miguel Bosé sorprende a Évole con su frase sobre Fernando Simón: "Sabe la verdad"

Este domingo se ha estrenado en La Sexta la segunda parte de la entrevista que Jordi Évole ha hecho a Miguel Bosé en su programa 'Lo de Évole', donde el artista español ha analizado diversos aspectos relacionados con la pandemia de la covid-19. Entre estos asuntos ha aparecido el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al que Miguel Bosé le ha dedicado unas palabras.

Las palabras de Miguel Bosé sobre la pandemia eran muy esperadas, después de que en los últimos meses se haya pronunciado en más de una ocasión mostrando su postura negacionista y señalando que la pandemia es una especie de estrategia supranacional.

Estas palabras pusieron a Bosé en el disparadero de todas las críticas, incluso su visibilidad en redes sociales fue vetada para impedir que este mensaje siguiera circulando en un momento de máxima crisis sanitaria y social en todo el mundo.

La entrevista de Évole a Miguel Bosé

Ahora, el equipo de Jordi Évole se ha desplazado hasta México para poder charlar con el cantante, que marcó una de las etapas más importantes de la historia reciente de la música en nuestro país. Ahora, Miguel Bosé parece haberse desprendido de cualquier tipo de limitación y no esconde sus opiniones sobre temas tan complicados como es la pandemia del covid-19.

Incluso, para esta entrevista se negó a llevar mascarilla e incluso a hacerse una prueba PCR, algo que el propio presentador, Jordi Évole, ha querido dejar claro durante su encuentro delante de las cámaras. "Para esta entrevista, tu equipo nos ha pedido que vengamos con mascarilla. Nos ha pedido que nos hiciésemos tests PCR en vez del de antígenos, que fuéramos un equipo reducido, que mantuviésemos las distancias y que estuviéramos en un lugar ventilado".









La frase de Miguel Bosé sobre Fernando Simón

En este sentido, Évole ha querido explicar con más detalle cómo ha sido la producción de esta entrevista, llegando a decir que ha sido mucho más complicada que la que realizó a Fernando Simón. "Te diré más, nunca me habían hecho tantas recomendaciones para una entrevista en este sentido… pero ni con Fernando Simón". Ante estas palabras, el artista no ha dudado en referirse a una de las personas más importantes en nuestro país respecto a la gestión de la pandemia, llegando a decir que Fernando Simón no ha desvelado todos los datos que tiene respecto al coronavirus: "Bueno, es que Fernando Simón sabe la verdad y por eso pasa".

Jordi Évole ha sido el único periodista en España, junto al aventurero Jesús Calleja, que ha podido entrevistar a Fernando Simón, lo hizo el pasado mes de marzo con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del estado de alarma. Con él pudo repasar algunos de los momentos claves de estos últimos doce meses y también recordar sus declaraciones y decisiones más polémicas respecto a la pandemia.

