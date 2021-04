Miguel Bosé corrige a Jordi Évole y desmonta la última afirmación sobre su madre: "Si hablo..."

El cantante panameño Miguel Bosé ha frenado al presentador y periodista Jordi Évole en la entrevista que este domingo ha concedido en 'Lo de Évole'cuando este le ha hecho un comentario de su madre. El artista, además, ha aprovechado el comentario del periodista catalán para aclarar el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé, quien falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo de 2020, en medio del primer confinamiento.

En la entrevista que ha concedido este domingo el cantante, uno de los más polémicos en nuestro país después de haber negado la existencia del coronavirus, ha hecho un repaso de los puntos más altos y más bajos de su vida personal, muchos de los cuales no se conocían hasta este domingo.

Miguel Bosé le confiesa a Jordi Évole el problema con su voz

Uno de los problemas más evidentes que rodea al cantante desde hace algunos años, y del que ha hablado este domingo, es el problema que tiene con su voz. "Mi voz, que va y que viene. Ahora puedo hablar", le ha contestado el artista al presentador cuando Évole le ha preguntado sobre esto.

"Has llegado a tener menos voz", decía el presentador de 'Lo de Évole'. Y Bosé replicaba: "Nada". Además, el cantante le ha hecho una demostración in situ de cómo es capaz de quedarse sin voz, en parte, ha reconocido, por algunos episodios de su pasado. Sin embargo, este problema le lleva persiguiendo desde hace algún tiempo y tal y como ha reconocido él mismo, ahora mismo no es capaz más que de cantar una sola canción.

Supongo que nada más empezar #LoDeMiguel, tú también te has preguntado ¿qué le pasa en la voz? pic.twitter.com/YRAZdaenaf — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

Évole, en este sentido, le ha preguntado si tiene una fecha ya determinada para ponerse encima de los escenarios, algo que el propio cantante ha adelantado que sucederá a finales de 2022, es decir, a finales del año que viene. Sin embargo, hasta entonces, Bosé, quien reside en México, ha explicado que este problema lo ha tenido que tratar con sus hijos. "Papá tiene que estar en silencio porque se tiene que curar", les ha llegado a recocer.

La afirmación de Évole que desmonta Miguel Bosé

A mitad de la entrevista, periodista y artista han mantenido un 'choque' cuando el primero le ha preguntado sobre el fallecimiento de su madre. "Mi madre ha tenido una vida fantástica y plena. Me despedí por teléfono y nunca pensé que la iba a perder, la verdad", ha arrancado afirmando.

“Mi madre no murió de covid. La sedaron hasta la muerte”. #LoDeMiguelpic.twitter.com/tPxj0hGQqx — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

Ha sido en este momento cuando el presentador ha hecho un inciso para explicar cómo había fallecido su madre: "Tu madre tenía coronavirus". Palabras que han hecho que el entrevistado hagan corregir al presentador y explique por qué no quiere hablar más de lo necesario de este tema.

"Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no murió de covid. Eso tiene que parar ya. Mi madre se murió, eso es otra historia de la que no quiere hablar aquí, porque sería interminable y serían cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento", ha explicado.

