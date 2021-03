Un micro abierto en pleno informativo juega una mala pasada a una reportera de Antena 3: se escucha todo

Un micro abierto en pleno informativo ha vuelto a jugar una mala pasada a una reportera. En este caso, este tenso momento se ha vivido en la segunda edición del informativo de Antena 3, después de que una de las periodistas haya ofrecido toda la información sobre lo que ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña.

Dejarse el micrófono abierto y que el público escuche todo es uno de los errores más habituales en los últimos tiempos en televisión. La última en ser víctima de este hecho ha sido la presentadora de TVE, Ana Blanco.





JxCat se abstendrá en la sesión de investidura

La periodista se encontraba frente al Parlamento de Cataluña para dar noticia de que el segundo intento de investidura de Pere Aragonès volverá a fracasar este martes en su segunda votación en el Parlament, al mantener JxCat su abstención. Decisión que deja a las fuerzas independentistas un máximo de dos meses extra de negociación para intentar alcanzar un acuerdo que evite una repetición electoral.

Así lo ha acordado este lunes la formación soberanista, quien ha anunciado que se abstendrá en el pleno, por lo que el presidenciable Aragonés no obtendrá los apoyos necesarios, lo que ha llevado al PSC y los Comuns a pedir a Aragonès que "mire hacia la izquierda" para formar gobierno.





Este mismo sentido del voto es el que la formación soberanista tuvo en la primera ocasión, donde al no contar con los apoyos necesarios, Aragonés no salió investido como presidente.

El micro abierto de una reportera de Antena 3 en pleno directo

Ha sido el presentador Vicente Vallés quien le ha dado paso a la reportera para que, precisamente, diera cuenta de ello "Junts le da un portazo a ERC y adelanta que mañana no investirá a Pere Aragonés como president de la Generalitat. Los neocovergentes quieren presionar agotando todos los plazos porque esperan que los republicanos acepten las exigencias del presidente fugado. Carles Puidemont quiere que el Consell de la República, órgano que creó a modo de Gobierno paralelo, tenga un papel determinante, pero los republicanos no están por la labor. Si el 26 de mayo no hay presidente, habrá nuevas elecciones", ha explicado.









Siempre hay que ser agradecida tras una buena crónica #Graciassspic.twitter.com/SwOduucmSy — TVMASPI (@sebas_maspons) March 29, 2021





Sin embargo, tras la conexión en directo y cuando el informativo seguía su marcha, la misma reportera se ha 'colado' y se ha podido escuchar un "gracias". Momento que no ha pasado desapercibido por la compañera de Vallés, quien ha hecho un leve gesto al escuchar el comentario de su compañera.

