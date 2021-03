Un micrófono abierto de TVE se la juega a Ana Blanco en pleno telediario: se escucha todo

Ana Blanco, presentadora del Telediario en TVE, ha vuelto a ser noticia en las redes sociales tras un pequeño error que ha sucedido en uno de los últimos informativos, ya que su micrófono no ha sido cerrado de forma y correcta y por lo tanto se ha colado en el directo todo lo que estaba comentando a sus compañeros durante la emisión de una crónica grabada.

No es la primera vez que le ocurre algo parecido a Ana Blanco con un micrófono abierto por error. La veterana presentadora ya fue noticia hace unos meses por la anécdota que protagonizó junto a Anna Bosch durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, el pasado 20 de enero.

En este sentido, desde Madrid, Ana Blanco contaba las imágenes que desde Washington llegaban a España antes de dar paso a Anna Bosch: "Con mucha menos gente, Anna Bosch, todo es distinto. Creo que ya nos escucha".

En ese momento, la enviada especial desconocía que estaba ya pinchada en directo y entre gritos lanzaba el siguiente mensaje a sus compañeros: "Sí estoy aquí. ¡No me gritéis! Estoy aquí, no me voy". Estas palabras han pillado por sorpresa a la propia Ana Blanco, que ha tenido que reconducir el programa a la espera de conseguir una conexión idónea con su compañera: "Bueno tenemos algún problema y Anna no nos escucha, sí que sabemos que está allí. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con ella. También ha estado en la calle siguiendo esta ceremonia desde el principio". Tras estos momentos de desconcierto, la presentadora del telediario consiguió establecer conexión con Anna Bosch.

La nueva pillada a Ana Blanco en el telediario

En aquella ocasión, las protagonistas de las palabras era la enviada especial del ente público, Anna Bosch, pero en esta ocasión ha sido la propia presentadora, cuya anécdota se ha hecho vira rápidamente en las redes sociales. La escena se produce durante la emisión de una crónica dedica a la nueva canción de Coque Malla. Mientras se escucha al periodista explicar la noticia, de fondo se escuchan los papeles de Ana Blanco, un hecho que indica que el micrófono está abierto y que en cualquier momento se puede escuchar a la presentadora dar o recibir alguna indicación desde el control central.

Así ha sido, ya que de repente la veterana presentadora ha pedido a sus compañeros que indicaran dónde debería ponerse para mirar a cámara en el próximo paso, unas indicaciones que las ha hecho con cierto tono de cansancio, algo que tampoco ha pasado desapercibido por las redes sociales: "¿Dónde me pongo? Que ya no sé por dónde me da el aire a estas alturas?"

