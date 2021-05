Un micro abierto 'caza' a Piqueras después de un vídeo sobre Vox: "Se ha enfadado"

Este jueves, el periodista de Mediaset Pedro Piqueras se ha convertido en el protagonista indiscutible de Twitter ya que un micrófono abierto le ha jugado una mala pasada en directo.

El presentador trató de informar de lo que había sucedido en la Asamblea de Ceuta. Allí, el portavoz de Vox y el resto de grupos parlamentarios acaban a gritos en la cámara. Tal fue la tensión que se respiró en aquel instante, que el Pleno tuvo que ser suspendido cuando iban a abordar un tema muy relevante: la crisis migratoria que se desató en Marruecos hace escasos siete días.









'Informativos Telecinco' emitió el respuesta del político del PP Juan Vivas a Verdejo: "A mí lo que me parece una vergüenza es que usted no apareciera en estos días por aquí. Usted estaba desaparecido y no planteando una estrategia de defensa de Ceuta mientras Vox pretendía incendiar Ceuta a mayor gloria del populismo".

Poco tiempo después, vuelve la señal del plató y parece que Piqueras dice "puta, o hijo de puta", y estas palabras han generado un auténtica revolución en redes sociales. ¿Realmente el periodista ha dicho eso?









Algunos tuiteros interpretaban que se estaba refiriendo al político de Vox, aunque esta acusación no ha podido comprobarse.

"¿Pillada a Piqueras tras ver un vídeo sobre Vox en Ceuta?", "Hola Vox por si te interesa. Pedro Piqueras diciendo hdp después del vídeo del enfrentamiento entre PP y Vox" o "Se os acaba de escapar hace escasos minutos al señor Piqueras", eran algunos de los muchos mensajes que han publicado los tuiteros comentando estas imágenes que han generado un debate a través de redes sociales.

Tras las imágenes del pleno de Ceuta donde Vox se quejaba de la entrada masiva de inmigrantes, a Pedro Piqueras se le ha oído un "hijo de puta" que ha entrado en directo. Pedro siempre en mi equipo! — Sr. Warnimont (@SrWarnimont) May 27, 2021

Se os acaba de escapar hace escasos minutos al SEÑOR PEDRO PIQUERAS, llamar "hijo de put4 a uno de Vox" en Ceuta, por protestar por la entrada ilegal de 8000 Marroquíes. Que manipuladores y sinvergüenzas sois! — VAN HELSING (@VAN_HELSING_45) May 27, 2021

Otra de las 'pilladas' a Piqueras en directo: "Tiene derecho"

A mediados de marzo, alguien del informativo cometía un error que le ha pasado factura a Pedro Piqueras, pues le han 'cazado' en una postura poco común mientras observaba desde su asiento un vídeo con la información del día. La cámara ha vuelto durante unos segundos a plató y ha pillado al presentador mirando atentamente la escena impasible.

Él mismo se daba cuenta y se ha colocado pronto de forma correcta en su silla. "Pedro Piqueras pillado descansando en su silla", escribía un tuitero junto a emojis de risa.