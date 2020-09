Un micro abierto juega una mala pasada a Suso y se le escucha hablar de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros regresó a a televisión tras su complicado estado de salud. El plató elegido para su vuelta fue el de'Vida la vida', donde fue el protagonista de los debates durante todo el verano, debido a sus retoques estéticos y su ingreso en el hospital.

Es por ello por lo que el colaborador de 'Sálvame' ha aparecido con un notable cambio físico: 14 kilos menos y un rostro diferente.

Al verlo entrar, todo el equipo le recibió entre aplausos. ánimos y buenas palabras. "Pues no te veo tan ma, eh?", le afirmó Emma García. De la misma manera, Suso Álvarez le recibió con mucha ilusión: "Qué alegría verte, te veo muy bien".

No obstante, parece que las palabras el ex superviviente no eran del todo sinceras, ya que en su cabeza pensaba otra cosa. Un micro abierto, que debía estar apagado, pilló a Suso haciendo un comentario sobre el invitado a sus compañeros: "No se aguanta de pie", se logró escuchar.

Aunque en el plató no se dieron cuenta, las palabras no pasaron desapercibidas para los espectadores. Nada más ecucharse la frase, conscientes de que el ex gran hermano no se había dado cuenta, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios como: "se le oye a Suso" o "Esos micros indiscretos...".

Ha dicho Suso " no se aguanta de pie" refiriéndose a matamoros o yo he oído mal ...#VivaLaVida332 — El 2 B (@MFellau) September 13, 2020

Emma: "Kiko, pues yo no te veo tan mal eh?"

Kiko Matamoros: "No hombre, ahí vamos".

Mientras Suso por debajo: "Chicos, no sé ni cómo se tiene en pie"

Shock.#VivaLaVida332pic.twitter.com/YKU7lpKY2t — pepinot (@comentadoradet5) September 13, 2020

El cambio físico de Kiko Matamoros

El aspecto de Matamoros es consecuencia de una operación de vesícula, de una pacreatitis y de una posterior infección, fruto de sus anteriores intervenciones quirurgicas. Dada la situación actual, generada por al pandemia del Covid-19, el colaborador salió del hospital antes de tiempo, sin estar recuperado por completo.