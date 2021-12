Mercedes Milá habla alto y claro de Ana Rosa Quintana tras conocer su enfermedad: "Aquí queda mi mensaje"

Hace tan solo unas semanas, la periodista Ana Rosa Quintana anunciaba que padecía cáncer y que abandonaba temporalmente la televisión. Al inicio de su programa en Telecinco, la comunicadora señaló que esto es lo más duro que le ha pasado en la vida, pero confiaba firmemente en que se va a curar.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid", fueron las primeras palabras que pronunció la periodista antes de hacer el anuncio.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", dijo la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.









Mercedes Milá habla alto y claro sobre Ana Rosa

La presentadora de Movistar+, Mercedes Milá, ha querido referirse, precisamente, al estado de salud de Ana Rosa Quintana después de que ésta última anunciara que dejaba el programa a causa del cáncer: "Le deseo lo mejor del mundo, todo lo máximo, sé que además es buena paciente, por lo que seguro va a tener suerte, le va ir bien, pero en esos momentos, toda la suerte es poca, así que con todo el amor del mundo para Ana, aquí queda mi mensaje", ha asegurado Ximénez.





En este sentido, Mila ha querido hablar también sobre la muerte de Verónica Forqué hace tan solo unos días. "Muy mal, muy triste y encima con impotencia porque hasta lo que he leído, que he leído mucho, me preocupa que dijera mucho tiempo que estaba mal, tanto tiempo y que incluso lo hubiera intentado y no haya conseguido", aseguró la presentado.

"Me parece mentira que no haya podido ponerse en unas manos suficientemente buenas como para evitarlo. Lo siento con toda mi alma, la verdad", añadió la presentadora de televisión. "Las recaídas de esta enfermedad solo tienen una solución que son las pastillas. Lo que te dice un psiquiatra y luego tú te buscas la vida con meditación, con deporte, muy importante el deporte, en mi caso, importantísimo", añadió Milá.