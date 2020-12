El mensaje de Ferreras a Bill Gates: "Yo se lo he pedido"

Desde que comenzó la pandemia, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, no ha tenido problemas en compartir sus pronósticos sobre el desarrollo de la misma. En esta ocasión, ha vaticinado cómo será el planeta después de haber dado por erradicada la covid-19. Gates participó en una conferencia organizada por The New York Times y aseguró que la mitad de los viajes de negocio y un tercio de los horarios de oficina serán historia: "Mi predicción es que más del 50% de los viajes de negocio y más del 30% de los días en la oficina desaparecerán".

Para Gates, cuando todo esto acabe, será más complicado hacer viajes de este tipo, especialmente por la gran estimulación que ha habido este último año con el teletrabajo. "Seguiremos yendo a la oficina de algún modo, seguiremos realizando algunos viajes de negocio, pero drásticamente menos" aseguró Gates. No han sido sus únicas predicciones, ya que también había asegurado anteriormente que la vacuna de Pfizer sería al primera en llegar. Algo que, de momento, podría avalar sus datos.

El comentario de Antonio Ferreras

Precisamente esta mañana se han compartido las últimas predicciones de Bill Gates en el programa matutino de LaSexta, 'Al Rojo Vivo'. Tras conocer estos datos y viendo el alto índice de aciertos de Bill Gates sobre la pandemia de coronavirus, Antonio Ferreras ha confesado: "Yo le he pedido que me dé el número de la Lotería y estoy a la espera del Sorteo de Navidad". A continuación, el presentador añade: "Hay dos monstruos en esta materia: Platanito y Bill Gates", concluye.

La confesión de #Ferreras al observar el índice de aciertos de #BillGates sobre el #Coronavirus : "Le he pedido el número de la lotería" pic.twitter.com/pkBlqn6Tt2 — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 4, 2020

Bill Gates también descifró recientemente en un podcast el motivo por el que los expertos se equivocaron al inicio de la pandemia y se refirió al momento en el que nos dijeron que las mascarillas no eran necesarias. Gates aseguró que los expertos basaron sus consejos en lo que sabían de otros virus respiratorios, lo cual era un error.

Sin embargo, sí se pregunto qué hubiera ocurrido si esta pandemia hubiera tenido lugar hace diez años con menos medios de los que contamos ahora. Por ello consideró que "podemos dar las gracias", porque los avances tecnológicos han "facilitado" llevar el confinamiento y esta drástica situación en diferentes lugares del mundo.