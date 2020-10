El mensaje definitivo de Terelu Campos tras la polémica con Jorge Javier Vázquez en ‘Viva la vida’

La hija de la periodista María Teresa Campos, Terelu, ha sido entrevistada este domingo en 'Viva la vida' por la periodista Emma García después de una semana llena de escándalos y polémicas. Tras el enfrenamiento que hubo entre su madre y el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, hay que sumarle los posibles problemas económicos que puede tener la malagueña, tal y como han apuntado diversos medios en los últimos días.

La pequeña de las Campos ha querido dejar claro en qué punto se encuentra su madre después de haber tenido que escuchar diversos testimonios de personas cercanas a ella que habrían recibido un trato vejatorio cuando esta era presentadora en Telecinco y Antena 3. También sobre los problemas que han dado a conocer que María Teresa podría tener con el Ministerio de Hacienda, a quien supuestamente debe la friolera cantidad de 700.000.

El mensaje de Terelu Campos

Terelu ha explicado que "a nivel personal, Teresa está hasta el mismísimo moño, por no decir otra cosa. Llega un momento en el que todo es un poco agotador, pero mucho", ha dicho. Aunque han dado por finalizada la guerra televisiva que han mantenido Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos durante estas últimas semanas, lo cierto es que Terelu se ha sincerado y ha dicho que "han pasado y se han dicho cosas muy dolorosas". Tanto que de momento, o que ella sepa al menos, no ha habido contacto telefónico entre las dos partes. "No sé cuándo van a hablar. Desconozco el tiempo que necesitará cada uno, les pertenece a ellos", ha reconocido en este sentido.

No en vano, la colaboradora de 'Viva la vida' ha culpado a los medios de haber sido los causantes de muchas de las cosas que se están diciendo ahora, aunque no ha querido especificar ni en empresas ni en periodistas.

¡Lequio estalla como nunca tras las críticas de Terelu! �� #AR13Ohttps://t.co/RDiKWOX5b8 — Telecinco (@telecincoes) October 13, 2020

"No me estoy refiriendo al medio televisivo. Además, no solo hablan las revistas. Un medio de comunicación se compone de muchas personas. Que cada vez que las cosas van bien se quiera enmierdar a mi madre para dificultar la venta de una casa me da hasta vergüenza”, ha explicado, pero tampoco ha querido ahondar mucho en la situación económica que vive ahora su madre. "No hay ninguna hipoteca, solo voy a decir eso", ha explicado la pequeña de las campos.

María Teresa Campos y Emma García

