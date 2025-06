Trabaja en una reconocida tienda del centro de Madrid y, al ver quien entra, su semblante cambia por completo: "Era la primera vez"

Johnny Depp ha vuelto a ser noticia en España, no por una película o escándalo mediático, sino por dos gestos que han conmovido por su espontaneidad y humanidad. Aprovechando su estancia en Madrid durante el rodaje de la película Day Drinker, donde comparte protagonismo con Penélope Cruz, el actor estadounidense se dejó ver en dos escenarios completamente diferentes: un hospital infantil y una tienda de guitarras. Y en ambos casos dejó una huella imborrable.

Las imágenes corrieron como la pólvora por redes sociales: Johnny Depp, completamente caracterizado como el capitán Jack Sparrow, su icónico personaje de Piratas del Caribe, hizo una aparición sorpresa en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. La visita, cargada de emoción, se centró especialmente en la planta de oncología, donde el actor compartió tiempo con los pequeños pacientes ingresados.

Fue un gesto espontáneo y entrañable que demuestra el lado más cercano del actor. Sin discursos ni cámaras oficiales, Depp se metió una vez más en la piel del excéntrico pirata, no para una escena de cine, sino para regalar sonrisas reales. Una visita inolvidable para los niños y sus familias.

"Comunidad de Madrid" El actor Johnny Depp visita a pacientes del hospital público infantil Niño Jesús

Una visita inesperada

El otro momento viral lo protagonizó en Málaga 8, una reconocida tienda de instrumentos musicales en el centro de Madrid. Allí, sin previo aviso, Depp apareció como un cliente más, despertando la sorpresa y admiración de los empleados. Entre ellos, Phil Biller, community manager de la tienda, quien aún no sale de su asombro.

"Fue un suceso consternador casi”, declaró Biller, describiendo la experiencia de ver entrar al actor por la puerta. "Soy fan aférrimo de él como actor y como músico, fue una pasada, la verdad":

Más músico que actor

Lo que muchos no saben es que Depp siempre se ha considerado antes músico que actor. Así lo confirmó Biller durante la entrevista: "Él empezó como músico y como no conseguía ganarse la vida con su música, fue cuando se introdujo en el mundo actoral. Pero él siempre ha sido más músico que actor en su propia vivencia".

La visita no fue casual. Según Biller, Depp ya conocía la tienda y tenía interés en visitarla: "Nos llena de orgullo que viniera expresamente. Fue la primera vez que nos visitó y ojalá sea la primera de muchas más". Y, como era de esperar, no se fue con las manos vacías. Aunque por respeto a la privacidad del actor no se reveló qué compró, Biller sí dio una pista: "Estaba muy centrado en el mundo semi-caja".

UN CLIENTE DISCRETO Y ENCANTADOR

Más allá de su fama mundial, quienes lo trataron ese día destacan su humildad y cercanía. “Fue una persona encantadora. Estaba bastante nervioso por conocerlo, pero fue súper cercano, simpático, nos contó anécdotas del mundo de la música”, relató Phil Biller.

Incluso llegó a sentirse tímido a la hora de probar una guitarra: “Casi le daba vergüenza pedirnos una para probar, entonces genial”. Y sobre su habilidad musical, no duda: "Es muy buen guitarrista. Está invisibilizado como músico, pero es muy bueno".

SIN ATADURAS: UN ARTISTA QUE HACE LO QUE QUIERE

Sobre el futuro artístico de Depp, Biller fue claro: “Está en esa posición de poder hacer lo que quiera. Cuando se quiere ir de gira con Hollywood Vampires, se va. Cuando quiere grabar, graba. No lo llamaría un giro, simplemente hace lo que le da la gana.”

Así es Johnny Depp: un actor de leyenda, un músico infravalorado y una estrella que, en las distancias cortas, conquista no por su fama, sino por su cercanía. En Madrid, esta semana, dejó claro que aún tiene mucho que contar —con guitarra en mano o con sombrero de pirata.