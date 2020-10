Ana Rosa rompe su silencio y se moja en la guerra entre Jorge Javier y María Teresa Campos: "Se ha pasado"

La lucha que llevan semana abierta entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos sigue generando titulares. Si en la jornada del martes fue Gema López la que, a micrófono abierto, se posicionaba, este miércoles ha sido el turno de la presentadora de 'Las mañanas de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana, la que ha dado su opinión.

Hasta ahora no se había querido posicionar en esta guerra que lleva abierta ya casi tres semanas y que tiene enfrentados a dos pesos pesados de la cadena como son Jorge Javier Vázquez y a María Teresa Campos. Todo parte de la polémica entrevista que hizo el periodista badalonés a la malagueña, donde alguna de sus respuestas no sentaron bien al presentador de 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez y su conflicto con Teresa Campos: "Creo que su asignatura pendiente es no prepararse para el adiós, que en este trabajo ces fundamental" https://t.co/V0GrtCfIhf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 13, 2020

La relación de ambos, según han dicho muchas informaciones durante estos días, no era tan cercana como parecía, aunque los dos han querido transmitir esa idea desde un primer momento. De hecho, tras la entrevista a María Teresa Campos el programa le había preparado unas flores que resultaron finalmente ser amargas.

La opinión de Ana Rosa Quintana

En todo este lío el papel de Ana Rosa Quintana ha sido más que nunca el de narrar los hechos, ya que ella no ha querido entrar a valorar nada de lo sucedido. No en vano, los últimos pasos dados por Terelu Campos y el propio Jorge Javier Vázquez en estas últimas horas ha hecho que por fin se haya querido posicionar. Tanto Terelu como Jorge Javier han apostado por tender puentes entre ambas familias, ya que ninguna de las dos partes está pasando unos buenos días.

María Teresa Campos y Toñi Moreno

“Me parece fenomenal que se haya parado, de que Jorge reflexione. Jorge es muy listo y sabe que estaba pasando una raya en la que ni él es él ni lo siente así”, ha dicho la presentadora, quien sí que ha querido criticar a la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, por no querer tomar cartas en el asunto. Según ha explicado la comunicadora, "en el momento que sigue la estela y está sentada al lado de su madre, de su tía y las fotos con su abuela…”, no puede no tomar posición.

“Ella puede manifestar lo que de la gana, yo puedo manifestar que no quiero que me relacionen con Joaquín Prat, pero si estoy sentada todos los días con Joaquín Prat…”, ha concluido la periodista, quedando a su vez a la espera de que haya una reconciliación por ambas partes.

Ana Rosa Quintana (Telecinco)

También te puede interesar

La traición de un colaborador de 'Sálvame' a Jorge Javier Vázquez en plena guerra con María Teresa Campos

Mila Ximénez desvela el motivo que enfrenta a Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos en 'Sálvame'