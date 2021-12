El mensaje de Ana Terradillos a Ana Rosa Quintana en el último programa del año: "Desde este sofá..."

El pasado 2 de noviembre Ana Rosa Quintana anunciaba que padecía cáncer de mama, por lo que tomó la decisión de abandonar su programa matinal de Telecinco para iniciar el tratamiento. Por suerte, los médicos cogieron a tiempo la enfermedad.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", expresaba la presentadora televisiva aquella mañana de noviembre.

Pese a su ausencia de 'El programa de Ana Rosa', su figura ha estado muy presente entre sus compañeros y, este jueves 31 de diciembre, último día del año, no iba a ser menos. Ana Terradillos,que ha sustituido a la popular presentadora en el primer tramo del magazine (orientado a la actualidad), ha tenido palabras para ella a la hora de despedir el último programa de este 2021.

“Señores, hasta aquí el 2021. Yo les deseo un feliz año y sobre todo un año muy tranquilo. Nosotros, todos nosotros, todos los de ‘El programa de Ana Rosa’, hoy vamos a brindar. Vamos a brindar con un deseo y, como somos muchos y tenemos muchas ganas de que se cumpla, estoy segura de que se va a cumplir. Queremos que Ana Rosa vuelva, que vuelva muy prontito, recuperada, con mucha fuerza y con muchas ganas de dar guerra y que prontito sea ella la que desde este sofá todos los días diga ‘hasta mañana, señores, a las nueve menos cinco. Un beso muy fuerte para ella y otro para ustedes. Feliz Año”, exponía Ana Terradillos.

Ana Rosa Quintana está optimista

Desde que diera a conocer su cáncer de mama, las apariciones de Ana Rosa Quintana se han visto muy reducidas, aunque cada cierto tiempo reaparece a través de sus redes sociales o incluso dándole una sorpresa a Sonsoles Ónega en el estreno del programa vepertino 'Ya son las ocho', lo que emocionó a ambas presentadoras de Mediaset.

En este tiempo, hemos podido ver a una Ana Rosa optimista, con ganas de plantar batalla al cáncer y regresar cuanto antes a la rutina. La familia está siendo el principal apoyo de la presentadora madrileña, que además el pasado 24 de diciembre felicitaba a través de su cuenta oficial de Twitter la Navidad a todos sus seguidores.

Twitteros os deseo unas Felices Navidades, a pesar del covid, a pesar de no podernos reunir todos los que quisiéramos . Somos un gran País de luchadores y mañana volverá a lucir el sol.

Feliz Navidad — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) December 24, 2021

A día de hoy se desconoce la fecha en la que Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de nuevo de su programa de Telecinco.