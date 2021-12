Un micrófono abierto juega una mala pasada a Sonsoles Ónega en 'Ya es Mediodía': la audiencia no da crédito

Este miércoles, la periodista Sonsoles Ónega ha regalado un momento en plató que ha dibujado una sonrisa en sus espectadores. Ónega daba paso a la cabecera de su programa, pero no se ha dado cuenta de que sus compañeros habían pinchado su señal segundos antes de lo que ella podía imaginar. "Ay qué gordura por favor", decía haciendo un gesto desagradable mientras fruncía el ceño.

Inmediatamente después, se percataba de que estaba en directo y arrancaba el espacio con total normalidad. La presentadora de 'Ya es Mediodía' trataba de esquivar el error y actuaba como si nada hubiese ocurrido. Esta situación no ha pasado desapercibida en redes sociales y se ha difundido rápidamente a través de Twitter.









De hecho, algunos tuiteros comentaban que era divertido porque Sonsoles hacía ese comentario justo después de que en 'El Programa de Ana Rosa' se hablase de roscones y dulces varios aprovechando la cercanía que tenemos al día de Reyes.

Todos somos Sonsoles estas Navidades #YaEsMediodia29dpic.twitter.com/P3rOqnYIPS — Rubén Moreno Municio (@rubmm84) December 29, 2021

Este tipo de anécdotas son bastante recurrentes en televisión ya que se trata de pleno directo. De hecho, a Ónega no es la primera vez que le sucede. "A 48 años de dar carpetazo este difícil 2021 100.000 contagios oficiales y sin contar los test caseros y 114 muertos", decía la periodista. En realidad, eran 48 días. Por ese traspiés, se veía obligada a corregir sus palabras. "Me acaban de decir que 'a 48 años de dar carpetazo'. Como verán, se me está haciendo eterno".

Hombre larguillo se está haciendo,no te voy a mentir ?? @sonsolesonegapic.twitter.com/8uuM5z81ph — YAZI ?? C&D ??Hakuna Matata?? (@YAZITABU) December 29, 2021





Por suerte, la presentadora tira de humor y le resta importancia a este tipo de fallos propios del directo y que se producen frecuentemente en la pequeña pantalla.

Sonsoles Ónega, obligada a intervenir en 'Ya es Mediodía' por la 'actitud' de un invitado: "¿Se va...?"

La presentadora del programa de Telecinco conversaba, hace escasos días, por videollamada con el doctor Manuel Viso sobre la situación de la pandemia con el auge de contagios causado por ómicron.

El doctor Manuel Viso ha sido entrevistado en numerosas ocasiones en 'Ya es Mediodía' por la presentadora Sonsoles Ónega, quien explica que había leído una noticia de que se iba a Estados Unidos a vivir para trabajar con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por tanto, la comunicadora fue despidiéndose del doctor comentando que podía ser la última entrevista ya que se iba a vivir a Estados Unidos y el doctor continuó la broma para hacerle creer a la presentadora que era cierto. Un momento jocoso que se produjo por el día de los Inocentes en España.









Manuel Viso no pudo aguantar la risa cuando la presentadora preguntaba si era una inocentada y aseguró que se lo había creído. Sonsoles Ónega aseguró que se lo había creído por la mañana y que al ver que lo confirmaba pensaba que era cierto.