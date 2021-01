Mediaset toma una importante decisión sobre Iker Jiménez tras los últimos episodios de 'Informe covid'

A pesar de convertirse en uno de los espacios más vistos de la cadena por su amplía información sobre el coronavirus, Telecinco decidió no emitir esta semana 'Horizonte: informe covid', programa presentado por Iker Jiménez, lo que llamó mucho la atención de sus fieles seguidores.

En cambio, 'Love is in the air', ficción turca, ocupó el prime time de la programación de lunes a jueves, por lo que dejó a Jiménez sin su espacio. No obstante, a partir de la próxima semana, el mencionado formato será trasladado a Cuatro y debutará en la cadena con el especial sobre Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos.

"Ante la sospecha de nuevas revueltas, el espacio de Iker Jiménez seguirá en tiempo real todos los acontecimientos en 'Horizonte: EEUU en la encrucijada", asegura la promo tras informar de que se emitirá este miércoles, 20 de enero, después de 'First Dates', a las 22:45 horas.

Es por esto por lo que el presentador de 'Cuarto Milenio' se despide de su etapa en Telecinco, canal principal de Mediaset. Esta decisión no ha sido tomada por cuestión de audiencia, dado que logró mantener a sus fieles espectadores, además de alcanzar en todas sus emisiones más del 10% de share, a pesar de los constantes cambios de día, horario y duración para adaptarse a las necesidades del canal.

Nada más anunciarse el cambio de cadena, el comunicador se ha pronunciado a través de sus redes sociales y se ha mostrado conforme con el cambio: "Horizonte se queda en cuatro. Una forma nueva de ver la realidad. Porque la actualidad es fascinante".

#Horizonte se queda en cuatro.

Una forma nueva de ver la realidad.

Porque la actualidad es fascinante. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 15, 2021

Cambio de cadena

El conductor del espacio de Cuatro siempre ha dejado claro que la manera en la que la información llega a los espectadores es lo de menos para él. Sin embargo, su salto a Telecinco le dio la oportunidad de llegar a un público más amplio y ser más reconocido por sus especiales.

Aunque se enfrenta a nuevos cambios en su agenda profesional, Jiménez sigue adelante con todos sus proyectos. Además de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', el periodista continúa con su canal de YouTube para mantenerse conectado a sus fieles seguidores.

Gracias a ello le surgió la idea de 'Informe covid', un formato que nació a raíz de sus polémicos reportajes, ya que comenzó a ser un espacio dedicado a las novedades sobre la pandemia, las que comentaba con importantes expertos, y ha terminado siendo un programa que analiza diversos sucesos de actualidad.