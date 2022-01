Mediaset toma una importante decisión que afecta directamente a la presencia de Jesús Vázquez en Cuatro

Mediaset y Atresmedia se encuentran en pleno conflicto por hacerse por el liderazgo televisivo. Como consecuencia, tanto Antena 3 como Telecinco se enfrentan a constantes cambios en su parrilla para poder competir. Cada vez que una de las cadenas incorpora un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria a uno de sus espacios estrella. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, perdió su primera posición y lucha por recuperarla.

Tras meses de esfuerzo, Telecinco perdió su liderazgo frente a Antena 3. La cadena de Atresmedia ha cogido ventaja con los actuales formatos que acaparan la pequeña pantalla. Además de ‘El Hormiguero’ como uno de los programas más vistos de la televisión, las series turcas, como ‘Mi hija’, ‘Tierra amarga’ o ‘Madre’, han sido lo más visto de la cadena. Teniendo también en cuenta los grandes datos que recogen las tardes de concursos con ‘Pasapalabra’ al frente. Esto también ha repercutido en los informativos, logrando que Vicente Vallés se coloque por delante de Pedro Piqueras.

Como consecuencia, además de apostar por sus formatos más fuerte en Telecinco, Mediaset España intenta fortalecer Cuatro. La franja del mediodía sigue siendo todo un reto para el canal, por lo que han probado con diferentes programas para remontar. A pesar de ello, la cadena ha tenido que renunciar a su última apuesta y, tal y como ha afirmado Vertele, han retirado de su parrilla ‘First Dates Café’.

Según ha apuntado el mencionado medio, el programa de citas grabará sus últimas entregas este lunes 17 de enero. Por este motivo, las emisiones finalizarán a principios de febrero al terminar de lanzar sus últimas entregas producidas. Esta decisión también afecta a Jesús Vázquez, dado que se encontraba al frente de este nuevo proyecto, por lo que contará con un programa menos y solo le podremos ver al frente de ‘Idol Kids’.

Esta nueva edición de ‘First Dates’ surgió para intentar seguir el ejemplo del gran rendimiento de su versión original, pero en otra franja horaria. El programa presentado por Carlos Sobera protagoniza las tardes de Cuatro y se ha convertido en el formato estrella que obtiene mejores datos de audiencia, motivo por el que lleva más de cinco años funcionando.









Jesús Vázquez al frente de ‘First Dates Crucero’

Además de seguir la misma idea, la cadena apostó por uno de loso rostros más queridos por su fiel audiencia: Jesús Vázquez. Asimismo, renovaron su equipo de camareros con la llamativa incorporación de los hermanos gemelos de Miguel Frigenti, Carlos y Alberto; Dani García, participante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Solos’; y Yulia Demoss, veterana camarera de la versión original.

No obstante, a pesar de todas las novedades, el formato no ha logrado cumplir con su objetivo. ‘First Dates Café’ ha anotado bajos datos de audiencia en torno a un 2% de share. De esta manera, este formato ha seguido el ejemplo de otras apuestas fallidas como ‘Los Teloneros’, con Miguel Lago y Antonio Castelo al frente, ‘A simple vista, presentado por Paz Padilla, ‘El precio justo’ o ‘Alta tensión’. Todos estos programas se han quedado por debajo de ‘La ruleta de la suerte’ o ‘Ya es mediodía’.

Por lo tanto, Mediaset podría estar pensando en su siguiente movimiento para lograr resurgir esta franja horaria. Por otro lado, aunque su presencia seguirá siendo menor, Jesús Vázquez todavía no se ha despedido del formato al encontrarse a la espera del estreno de la nueva temporada de ‘First Dates Crucero’, edición que también presenta.