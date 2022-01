'Idol Kids' anuncia su vuelta a Telecinco y desvela sus novedades: "No se parece en nada a ningún otro talent"

La segunda edición de ‘Idol Kids’ está cada vez más cerca de estrenarse en Telecinco. Este martes, la cadena emitió un adelanto como aperitivo, ya que su vuelta oficial “no es inminente” y todavía no tiene fecha marcada en el calendario. Por el momento, se conoce que el formato será “innovador” y llegará con grandes novedades tanto en el jurado como en la mecánica. Ana Mena, Omar Montes y Dionisio Martín y María Ángeles Muñoz (Camela) serán los encargados de valorar a los pequeños talentos, en sustitución de Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean de la primera temporada.

Jesús Vázquez volverá a ponerse al frente del espacio una vez más. No obstante, esta vez, contará con la ayuda de otro popular rostro de Mediaset: Lara Álvarez.La también presentadora de ‘Supervivientes’ se quedará tras el escenario con los concursantes para calmarles y conocerlos, mientras que Vázquez será el encargado de enfrentarse al público y de mantener el orden en el plató ante las intervenciones de los miembros del jurado. Todos ellos han estado presentes en la presentación de este miércoles junto a Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España; Nathalie García, CEO de Fremantle España; y Leonardo Baltanás, director de la división de producción de contenidos de Mediaset.

“Con formar parte de esto ya me siento ganador”, ha comenzado diciendo Jesús Vázquez, visiblemente emocionado por el estreno. “Emocionar es una de las cosas que siempre nos proponemos”, ha asegurado Baltanás tras reconocer que, a pesar de ello, han buscado una “dinámica distinta a la del resto de talents musicales”, empezando por “formar un jurado con artistas que antes no habían participado en talents” y que, además, hablan con “conocimiento y emoción”.

Asimismo, otro cambio importante a tener en cuenta es “la figura de Lara”, quien aporta “esa naturalidad y emoción a gente tan especial como son los niños, que se entregan desde el minuto uno”. “Hay mucha verdad en todo loque hemos estado viendo y grabando”, ha apuntado Nathalie García. Por este mismo motivo, Jesús Vázquez opina que “la gente no se va a poder despegar del programa”.





"Nadie tiene un discurso preparado"

Por otro lado, el conductor del espacio de Telecinco asegura que es un “talent diferente” en el que se siente muy “a gusto”: “No se parece en nada a ningún talent de los que he hecho y mira que tengo horas de talents”. “Nadie tiene un discurso preparado ni se traen de casa lo que quieren decir. Se dejan llevar y esto es lo que hace que ‘Idol Kids’ no se parezca a ninguno de los talents que he hecho antes”, agregaba. De esta manera, el comunicador también ha querido destacar el gran trabajo del jurado: “Los jueces son personas humildes, colaboradores y tienen mucha ilusión. Lo hacen con unan entrega, una ilusión y un cariño… A mí me flipa, teniendo en cuenta las carreras que tienen fuera. Se entregan como nunca había visto yo entregarse a un jurado en un programa. Yo vi a Ana emocionarse mucho al ver la primera vez que un niño cantaba una canción suya”.

“Encontrar otro jurado para otras ediciones, con este feeling, les va a ser difícil”, opinaba Dioni. “El feeling entre el jurado se percibe y se transmite desde el minuto uno. Eso se hace notar”, señalaba Ana Mena, haciendo referencia a que existe muy buen rollo entre los miembros del jurado, lo que aporta dinamismo y diversión al talent. “A Omar y Dioni hay que separarles como en clase”, confesaba Vázquez, dejando caer que también habrá muchos momentos divertidos gracias a los músicos.









El jurado "rompe esa distancia que a veces tienen esas grandes estrellas"

Además, los artistas han comentado que su forma de valorar es aconsejar para el crecimiento de los pequeños, basándose en su propia experiencia sobre los escenarios. “De alguna manera, siento que empatizo mucho con los niños porque son mi debilidad. Me toca el hecho de que yo empecé de pequeña también cantando y con su edad también probaba suerte con otros sitios como ‘Idol Kids’. Sé lo que son los nervios que les recorre el cuerpo, esa ilusión con la que llegan al escenario… Verlo desde el otro lado me emociona mucho”, ha contado Ana Mena, señalando que ella “intenta aportarles lo que le hubiera gustado que le hubiesen dicho a ella a esa edad, cuando estaba en el mismo sitio”.

“Nos vemos reflejados en esos niños porque nos acordamos de los sentimientos por los que ellos están pasando. Tanto mis compañeros y yo, tengamos más éxito o menos, siempre nos comportamos como si fuésemos uno más. Como lo que somos. No somos los típicos artistas que van de subiditos. Somos un niño más. Estamos ahí para ayudarles”, aportaba Montes.

“Los cuatro se acercan a esta aventura con una humildad que hace que los niños no sientan que están delante de un jurado. Os van a sorprender mucho porque, aunque se vea que están de cachondeo, les dan muy buenos consejos. Rompen esa distancia que a veces tienen esas grandes estrellas, porque lo son. Esto da mucha autenticidad a esta edición. Lo que hacen, a diferencia de otros programas, es que les cuentan muchas cosas de ellos, de cuando ellos empezaban”, adelantaba Vázquez.

Unas palabras que Lara Álvarez ha corroborado, además de reconocer que tenía “muchas ganas de trabajar con Jesús porque le da mucha seguridad”. “El jurado es inspiración porque hacen sueños realidad”, reconoce. Por su parte, la presentadora ha querido sacar a relucir la gran importancia de los niños en este formato, lo que ella ha podido observar muy cerca al acompañarlos antes de salir a actuar: “Esa sala de visionado está siendo magia pura. Los niños son inocencia, son verdad. Saben que están en concurso, pero enseñan constantemente lecciones de vida”.









"No sabemos nada sobre los niños para no dejarnos influenciar"

“Lo que más me está llamando la atención de estos niños es su constante necesidad de contar su mensaje. Vienen a la tele con mensaje muy potentes con la corta experiencia que tienen y esto nos está marcando a todos”, añadía Álvarez. A raíz de esto, el equipo de ‘Idol Kids’ ha aclarado que la historia personal de los niños no repercute de ninguna manera a la valoración del jurado. “Hay niños que no han querido contar su historia hasta que no han recibido la valoración del jurado para no condicionarles”, ha confesado la presentadora.

“Nosotros no sabemos nada sobre los niños para no dejarnos influenciar. Porque, si eres una persona, es imposible no dejarte influenciar por su historia. Se les juzga solo por lo artístico, no por motivos personales”, aseguraba Omar Montes. “Si están aquí es por su talento, no por las desgracias por las que han pasado en la vida. A no ser que nos lo cuenten los niños, no sabemos nada y yo agradezco que sea así porque sería todavía más difícil”, ha corroborado María Ángeles.

Esto se debe a que la cantante de Camela reconoce que “los niños son su debilidad”: “Cuando se acabe voy a llorar más que ninguno. Luego lloro en casa más, aquí me corto un poco”. Por este motivo, tal y como señala Dioni, “el hilo conductor realmente son los niños. Cuando bailan, bailamos, cuando se ríen, reímos...”.

No obstante, aunque les ha costado mucho, el jurado ha tenido que olvidarse de que son niños y han pulsado el botón rojo para parar alguna actuación. “No somos Risto, pero damos al botón rojo cuando creemos que hay que darlo. Hay que ser consecuentes e intentamos ser lo más justos posibles y no engañarlos. Intento no darle mucho, pero a veces se me va un poquito el dedo. Esto es un talent. Es crudo decirlo porque son niños, pero tiene que ganar uno”, reconocía Montes. “Me cuesta mucho dar al botón rojo porque son niños y les queda mucho que aprender. A veces les traicionan los nervios y eso siempre lo tengo en cuenta. Yo quiero que los niños se vayan bien a casa y que no se sientan mal”, revelaba la vocalista de Camela tras reconocer que “el botón rojo le quema”.









Novedades en la mecánica

El concurso se desarrollará durante 13 galas y está dividido en ‘Los ranking’, ‘La repesca’, ‘Las semifinales’ y ‘La gran final’. “Hemos hecho galas autoconclusivas, de tal manera que los niños saben que seis de ellos pasaran a la siguiente gala y el resto se quedaran en el camino”, informaba el director de la división de producción de contenidos de Mediaset para aclarar que la primera fase estará compuesta por siete programas con 12 actuaciones y seis clasificados para Semifinales en cada uno.

Las primeras galas serán ‘los rankings’, “lo que antes eran las audiciones”. El jurado tendrá que votar mediante dos botones: uno verde (favorable) y uno rojo (desfavorable). Mientras, el público da su veredicto desde un teléfono móvil. Al concluir la interpretación, se desvela el voto de los jueces y si el niño ha obtenido al menos dos favorables se descubre el porcentaje de aceptación que ha tenido entre el público.

“De cada programa salen ya semifinalistas, que son 6. Tres los más votados y tres los elegidos por el jurado”, aclaraba la CEO de Fremantle España. Al final de cada programa, los tres con mayor apoyo del público pasarán a Semifinales. Mientras que, como novedad, los otros tres serán elegidos por los jueces al contar cada uno con un Ticket Dorado que les permitirá a elegir a su favorito de cada gala.

En esta edición, los concursantes tendrán una segunda oportunidad en ‘La Repesca’. Antes de Las Semifinales, el programa dedica una octava gala en la que, seis de doce de los participantes que se han quedado atrás, tendrán una nueva oportunidad de clasificarse. Una vez seleccionados a los 48 clasificados, llega el turno de las Semifinales, que se desarrollarán durante cuatro galas. En esta ocasión, la votación es solo responsabilidad del público. De entre todos los concursantes, solo los tres primeros del ranking pasarán a la Gran Final, además de un cuarto que será elegido por los jueces con un nuevo Ticket Dorado. Finalmente, los espectadores volverán a coger las riendas en la última gala y votarán para elegir al ganador de ‘Idol Kids’.