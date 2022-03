Maxi Iglesias aclara si ha dado portazo a continuar el reencuentro de 'Física o Química': "A día de hoy"

El actor Maxi Iglesias ha querido aclarar este domingo si ha dado portazo definitivo a continuar para una secuela del reencuentro de 'Física o Química', la serie de televisión que le catapultó a la fama y que regreso el pasado año con un 'revival'. Y es que el estreno de la continuación de la serie de Antena 3 supuso todo un éxito hasta tal punto de, como anunció la propia protagonista, Andrea Duro, a través de las redes sociales, colapsar el servidor de la plataforma de streaming.

En la nueva entrega de la serie, la boda de Yoli fue el gran evento que reunió a los compañeros del Zurbarán. Un evento especial que hizo que todos ellos recordasen lo bueno y lo malo de la mejor época de sus vidas. Todos han cambiado con el paso del tiempo, algunos más que otros, como les dicen sus profesoras, aunque algunos de ellos parece que tienen problemas para recordar quienes fueron. O tal vez lo que uno de ellos quiere olvidar es que, en realidad, durante todos estos años ha estado guardando un secreto.

Habéis colapsado el servidor de la plataforma ????

Es muy fuerte ♥?♥?#FoQElReencuentro — Andrea Duro Flores (@AndreaDuro) December 26, 2020









Maxi Iglesias, sobre si haría una continuación de 'FoQ: El reencuentro'



Ahora, Maxi Iglesias, que da vida a César Cabano en la ficción de Atresmedia, ha querido aclarar unas palabras recientes sobre si volvería para una continuación del 'revival'. Primero, y con motivo de la promoción de su nueva película para Netflix, ha querido matizar cuál sería el rol por el que volvería sí o sí a hacer la serie: “Si a día de hoy se hiciese de nuevo Física o Química como se hizo en 2007 mataría por hacer el personaje que hacía alguno de los profesores. Es una serie que se sigue viendo, está en dos plataformas a la vez y, con todo el catálogo que hay se siga eligiendo una serie de hace 15 años creo que es algo a tener en cuenta, y me encantaría hacer de profesor en una serie nueva”.

Además, ha querido aclarar unas declaraciones recientes en las que podía intuirse un portazo a regresar para una continuación del reencuentro: “Sobre el portazo no, yo lo que dije fue que cuando se presentó la oportunidad del reencuentro me apreció un gesto muy bonito, no sólo para los fans, sino también para nosotros, para cerrar esa etapa por todo lo que nos había dado y nos sigue dando. Eso fue el pistoletazo de salida que nos permitió darnos a conocer y, por ende, acceder a otros proyectos y siempre le voy a guardar cariño. Pero, a día de hoy, tengo que centrarme en películas como esta, 'Hasta que nos volvamos a encontrar'. Y, aunque esté muy orgulloso y muy satisfecho con lo que hice, hacer otras cosas y potenciar otras oportunidades”.









Ursula Corberó, la gran ausencia



Todos los actores aceptaron la oferta de volver al reencuentro con mucha ilusión por revivir a los personajes que les llevaron al éxito, además los espectadores se mostraron muy satisfechos con el resultado. Sin embargo, algunos fans se mostraron muy decepcionados por no volver a ver a Ruth, a quien daba vida Úrsula Corberó, ya que era uno de los personajes más queridos por los fieles espectadores de la ficción. Ante esto, se tuvieron que conformar por saber de Ruth a través de un mensaje de texto que enviaba a Cabano, interpretado por Iglesias.

Corberó tenía que cumplir sus compromisos laborales con Netflix y 'La casa de papel'. "Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", dijo la actriz a través de su cuenta de Instagram, un mensaje que acompañaba a una imagen sobre el regreso de la serie en Atresplayer Premium. Por este motivo, en la escena que se hace mención a Ruth en el reencuentro de 'FoQ', dicen que está en Tokio, haciendo así un guiño a la serie que no le permitió volver con sus compañeros.