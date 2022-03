Maxi Iglesias aprende a tocar el piano con Stephanie Cayo en lo nuevo de Netflix: "Le pedí un solo"

Maxi Iglesias protagoniza junto a la estrella peruana Stephanie Cayo el nuevo romance de Netflix, 'Hasta que nos volvamos a encontrar', una historia de mochileros y de un arquitecto de éxito que se da de bruces con una realidad que no entraba en sus planes: un paisaje espectacular y un amor inesperado. Una película para la que el galán español tuvo que tomar clases de piano aunque, eso sí, no se ha atrevido a un solo de canto, aunque la ocasión bien lo merecía.

Y es que el personaje de Salvador es un arquitecto de éxito que llega a Cusco para crear un hotel de 6 estrellas y, para ello, necesita los terrenos de la dueña de un hostal. Todo se tuerce cuando la sobrina esta, Ariana, y el empresario español, tienen una noche de pasión. Pero entre tanta música, bailes e imágenes de peruanas de postal, ha tenido hueco para colarse una versión de 'Contigo' de Joaquín Sabina. “Yo le pedí un solo, me hubiera gustado que me cantara”, bromeaba Cayo sobre Iglesias, que se limitó a aprender a tocar el piano para la escena.

“Como Stephanie lleva tanto tiempo en el mundo de la música me lo hizo muy fácil”, explica Iglesias. “Un regalito que, cuando lo leí pensé: “¿cómo será?” Me encantó, es uno de los motivos por los que me encanta mi profesión, las cosas nuevas que puedes aprender y que se te da la oportunidad”. Una complicidad en pantalla que ha trascendido más allá, hasta el punto que ambos mantienen un idilio en la vida real, donde también ha surgido el amor. No obstante, ambos no han querido pronunciarse sobre ello, aunque sí lo han hecho en redes sociales, donde han confirmado la relación.









Pregunta- ¿Te sientes una embajadora de tu país?



Stephanie Cayo: “Me siento como una embajadora de mi país, siempre me he sentido así. Desde que trabajaba ahí y cuando me fui de Perú a los 17 años, siempre me sentí una embajadora y me hablaron cosas de mi país”.

Y es que 'Hasta que nos volvamos a encontrar' es la primera producción de Netflix en Perú, país donde tanto Cayo como el director de la película, Bruno Ascenzo, son conocidos por carreras mediáticas desde muy jóvenes. “El título tiene que ver con este tipo de relaciones, nunca sabes si vamos a volver a encontrarnos”.

P: ¿Es verdad que el aspecto de Maxi evoluciona a la vez que el personaje?

Maxi Iglesias: “Hay un trabajo en el peinado, en el vestuario, a nivel de interpretación, cómo Salvador va cambiando el cómo se toma las cosas. El viaje que está realizando en todos los sentidos. De desconectarse de lo conectado que estaba con el trabajo y conectarse con lo que estaba desconectado, lo que él quiere realmente y no lo que le viene marcado. Esta película habla más del legado, de construirse uno a sí mismo más que lo que construyas”.





P: ¿Has dado portazo a volver en una continuación de 'Física o Química'?



MI: “Si a día de hoy se hiciese de nuevo Física o Química como se hizo en 2007 mataría por hacer el personaje que hacía alguno de los profesores. Es una serie que se sigue viendo, está en dos plataformas a la vez y, con todo el catálogo que hay se siga eligiendo una serie de hace 15 años creo que es algo a tener en cuenta, y me encantaría hacer de profesor en una serie nueva”.

“Sobre el portazo no, yo lo que dije fue que cuando se presentó la oportunidad del reencuentro me apreció un gesto muy bonito, no sólo para los fans, sino también para nosotros, para cerrar esa etapa por todo lo que nos había dado y nos sigue dando. Eso fue el pistoletazo de salida que nos permitió darnos a conocer y, por ende, acceder a otros proyectos y siempre le voy a guardar cariño. Pero, a día de hoy, tengo que centrarme en películas como esta, 'Hasta que nos volvamos a encontrar'. Y, aunque esté muy orgulloso y muy satisfecho con lo que hice, hacer otras cosas y potenciar otras oportunidades”.