Desvelado el motivo por el que Úrsula Corberó rechazó participar en el reencuentro de 'Física o Química'

Hace unos meses desde que se estrenó uno de los reencuentros más esperados de la televisión. El equipo de 'Física o Química' decidió reunir a su elenco protagonista para ofrecer a sus fieles seguidores una continuación diez años después y para darles el gusto de desvelar cómo se encontraban los personajes tras salir del instituto y la manera en la que se enfrentaban a la vida adulta.

Todos los actores aceptaron la oferta con mucha ilusión por revivir a los personajes que les llevaron al éxito, además los espectadores se mostraron muy satisfechos con el resultado. Sin embargo, algunos fans se mostraron muy decepcionados por no volver a ver a Ruth, a quien daba vida Úrsula Corberó, ya que era uno de los personajes más queridos por los fieles espectadores de la ficción. Ante esto, se tuvieron que conformar por saber de Ruth a través de un mensaje de texto que enviaba a Cabano, interpretado por Maxi Iglesias.

En los dos episodios del reencuentro aparecieron todos los personajes, incluso los que tuvieron un trágico desenlace, como fue el caso de Fer (Javier Calvo). A pesar de que había fallecido en el final de la ficción, los guionistas dieron una vuelta a la historia para que los espectadores pudieran ver de nuevo a Fer junto a sus amigos de toda la vida.

Como consecuencia, la ausencia de Ruth llamó mucho la atención de todos y, pronto, comenzaron a salir rumores que justificaban que no hubiese participado en el reencuentro. Muchos acusaron a la actriz de no querer volver a sus orígenes por ser la más famosa de todo el reparto al haber triunfado a nivel internacional gracias a su participación en 'La casa de papel' como protagonista, poniéndose en la piel de Tokio.

También se especuló que, dado su éxito actual, Corberó exigió más dinero para participar en la serie que le empujó a la fama. Sin embargo, rápidamente, la dirección y la producción de la serie salió en su defensa y desmintió todos estos rumores que estaban recorriendo las redes sociales.

Los productores aseguraron que todos se mostraron muy ilusionados por volver y reunirse con sus amigos de la adolescencia, por lo que que ninguno puso una pega. Sin embargo, tal y como confirmaron, a la actriz se le hizo imposible participar por su apretada agenda. El resto del reparto logró hacer un hueco, mientras que Corberó fue la única que no pudo escaparse para unirse al reencuentro.

"Me quemó por dentro no poder estar"

Corberó tenía que cumplir sus compromisos laborales con Netflix y 'La casa de papel'. "Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", dijo la actriz a través de su cuenta de Instagram, un mensaje que acompañaba a una imagen sobre el regreso de la serie en Atresplayer Premium. Por este motivo, en la escena que se hace mención a Ruth en el reencuentro de 'FoQ', dicen que está en Tokio, haciendo así un guiño a la serie que no le permitió volver con sus compañeros.

No obstante, los espectadores se conformaron con que se mencionase el nombre de Ruth y con ver al resto. En la serie se pudo ber a gran parte de los protagonistas que fueran alumnos del instituto Zurbarán, como Yoli (Andrea Duro), Cabano (Maxi Iglesias), Paula (Angy Fernández), Gorka (Adam Jezierski), Jan (Andrés Cheung), David (Adrián Rodríguez), Alma (Sandra Blázquez), Cova (Leonor Martín) o Fer (Javier Calvo).

En cuanto a los profesores, también estuvieron Olimpia (Ana Milán), Irene (Blanca Romero), Vaquero (Marc Clotet) y Berto (Álex Barahona). La única incorporación fue Jose Lamuño, actor que dio vida a Oriol, el novio de Yoli. Un nuevo personaje necesario, dado que el capítulo gira en torno a la boda de Oriol y Yoli.