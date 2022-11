Matthew Perry desvela en qué se gastó su primer desorbitado sueldo por 'Friends': "Fue un error"

Matthew Perry siempre será recordado por su divertido papel de Chandler Bing. No obstante, fuera de pantalla el actor pasó unos años muy complicados por sus adicciones durante el rodaje de 'Friends'. Ahora, el intérprete a escrito un libro autobiográfico en el que hace un repaso de su vida, haciendo hincapié en los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas. Este era un problema que todos conocían, ya que él nunca ha tenido reparos en afirmarlo. Sin embargo, no se sabía que estuvo tan mal que llegó a temer por su vida.

Bajo el título de 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', las memorias salieron a la venta el 1 de noviembre en Estados Unidos. Mientras que en España, saldrá después, concretamente el día 17 del mismo mes y bajo el título 'Amigos, amantes y aquello tan terrible'. No obstante, ya tenemos un adelanto de lo que se podrá leer, dado que Perry ha dado una entrevista a la revista 'People' y 'GQ' por ello.

"Es un libro sobre cómo, a medida que aumentaba mi fama, también tenía que luchar contra una adicción horrible", cuenta el actor en 'GQ' sobre su publicación. "Está dedicado a todos los que sufren. Sabéis quiénes sois. Y el objetivo es mostrar que la adicción puede afectar a cualquiera, e intentar que la gente se encuentre menos sola…", asegura, dejando claro el objetivo de su trabajo.









"Por qué narices lo había comprado"

"Después de todas las locuras que he cometido, tenía que haber una razón por la que aún estoy vivo. Llegué a la conclusión de que debía escribir un libro para ayudar a la gente que está pasando por lo mismo que estoy pasando yo, o por lo que he pasado”, agrega. "Además, quería que el público en general vea lo difícil que es dejarlo y que deje de juzgar a los adictos, porque es duro, muy duro", asegura.

"Mi cabeza quiere matarme, y lo sé", repite el actor, al igual que lo dice en el libro. "No es un regodeo ególatra ni nada por el estilo (...) Es la fría y pura verdad sobre la adicción, sobre quien la ha superado y quien tiene que luchar contra ella todos los días, sobre el esfuerzo que hay que invertir un día tras otro para salvarse de ese monstruo alojado en tu cerebro. Vivir con algo así es descorazonador", dice en el mencionado medio.

Por otro lado, ha hablado del millón de dólares que cobraran por episodio de 'Friends'. "No soy el tipo de persona que se gasta un millón en una chorrada", reconoce el intérprete. A pesar de ello, reconoce que hizo una gran compra de la que se arrepiente, concretamente un ático de casi 1000m2 en Los Ángeles. "Bruce Wayne tenía un ático, pues yo también quiero uno", cuenta sobre su razonamiento de aquel entonces a la hora de tomar esta decisión. Sin embargo, ahora sabe que fue un "estúpido error que había cometido". "Igual los primeros días, cuando te perdías por él. Pero luego no podía dejar de preguntarme por qué narices lo había comprado", declara Perry.