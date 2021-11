Matías Prats sorprende a la audiencia tras anunciar a Mónica Carrillo un radical cambio de look: "Sin duda"

Nueva anécdota la que han vivido este sábado Matías Prats y Mónica Carrillo durante el informativo de Antena 3. Como cada sábado y domingo, Mónica Carrillo y Matías Prats ha demostrado de nuevo la buena relación que mantienen en la redacción de Atresmedia y que demuestran delante de las cámaras siempre que tienen la oportunidad. En este sentido, en los últimos meses los presentadores se han permitido introducir ciertos toques más desenfadados a la escaleta de programación, que se sale de la tradicional y rígida escaleta de los formatos informativos.

Anécdotas personales, bromas...Son algunos de los 'guiños' que ambos presentadores intentan meter en cada uno de los informativos para hacerlos algo diferentes. Por este motivo, la pareja se ha consolidado como una de las ofertas informativas favoritas de nuestra televisión durante los fines de semana, y así se lo hacen saber los espectadores a través de los datos de audiencia y también a través de las redes sociales.

En esta ocasión, Mónica Carrillo se ha despedido de los espectadores desde otro plató, el de 'La Voz'. La presentadora se ha marchado para conocer junto a Eva González los detalles de la fase final. En este sentido, el presentador se ha percatado de un detalle respecto al que no ha dudado en hacer un broma después de la crónica de su compañera.

La propuesta estética de Matías Prats a Mónica Carrillo

El caso es que Mónica Carrillo y la presentadora de 'La voz' compartían look: jersey negro y pelo recogido. En este sentido, el presentador ha querido despedirse de su compañera, que le ha dicho que le esperaba en el plató del 'talent show', un cambio de look para ir acorde con la ocasión. "Me recojo el pelo, me pongo un jersey negro y voy para allá", una frase que ha pillado por sorpresa a los espectadores, que estaban deseando ver al reconocido presentador con este nuevo look.

Matías Prats y Mónica Carrillo forman una de las parejas más míticas de la televisión, dado que ambos llevan formando equipo desde hace ya 9 años. Desde entonces, siempre se les ha visto juntos en pantalla de forma ininterrumpida, primero en 'Noticias de las 9', luego en 'Noticias 2' y, actualmente, se encuentran al frente de 'Noticias de Fin de Semana' de Antena 3. Esto se debe a que, desde sus inicios como pareja informativa, siempre han demostrado tener una gran complicidad entre ellos.









Esto se pudo comprobar hace unas semanas cuando, durante el espacio dedicado a recordar los atentados del 11-S, Carrillo mostró su apoyo al presentador en pleno directo. Prats se mostró muy emocionado al pensar en los que sucedió aquel 11 de septiembre de 2001 y en Ricardo Ortega, corresponsal de 'Antena 3 Noticias' que falleció tres años después en Haití al ser tiroteado. En ese momento, los espectadores se percataron de como la presentadora cogía la mano a su compañero en señal de apoyo.