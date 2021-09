'La Voz' vuelve a Antena 3 con una edición llena de novedades: "La Voz es otra por completo"

Este lunes, Antena 3 ha presentado la séptima edición de 'La Voz' y ha adelantado que regresa llena de novedades, las que podremos ver el próximo viernes 17 de septiembre.Eva González volverá a ponerse al frente del formato, pero, esta vez, compartirá plató con nuevos rostros. Como en temporadas anteriores, Malú, Alejandro Sanz y Luis Fonsi volverán a ocupar las sillas de los coaches, con la diferencia de que Pablo Alborán será uno de sus rivales. Sumado a esto, una gran variedad de cambios llegan al formato para enfrentarse a una nueva edición llena de sorpresas.

"Aúna espectáculo visual y talento. Creo que estamos ante uno de los mejores castings, ya que todos los años no dejamos de sorprendernos con el arte anónimo", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia. No obstante, a pesar de destacar el gran nivel de los concursantes, la directiva ha asegurado que la gran novedad va a estar en la mecánica. "Por la humanidad, por todas esas historias que nos permiten saber lo que hay detrás. Artistas desconocidos que muchas veces han tenido que sortear una vida muy complicada o muchos obstáculos", ha agregado.

Asimismo, Encarna Pardo, Directora de Boomerang TV, ha informado de que se podrá ver una nueva fase durante las batallas. Esta se llama 'La Gran Batalla', "que merma lo equipos y los deja a la mitad": "Es una fase nueva, que dura una única gala. Lo que le hemos propuesto a los coaches es que, una vez que te has enamorado de tu equipo, lo reduzcan a la mitad. Y, a partir de ahí, comienzan una batalla de asaltos". También han incluido otro elemento que "hace sufrir muchos a los coaches y a los talent", pero "al espectador le resultará interesante", que es la "zona roja".

"Seguimos con los tres bloqueos porque creo que aportan un punto de rivalidad sana y humor entre los coaches y seguimos con 'El Regreso', en el que todos los descartados tienen una nueva oportunidad y el elegido se incorpora a la fase final con plenos derechos", explicaba sobre el resto de novedades del programa. "Hay muchos ingredientes dentro de la mecánica que lo hacen distinto", recalcaba.

"Esta vez, nos encontramos con nuestra pequeña familia y ha venido un primo de Málaga que ha decidido que se queda", comunicaba la direcora de la productora, dejando caer que volveremos a ver a Pablo Alborán después de su debut como coach. "Por este escenario han pasado 100 voces, 100 almas, 100 historias y 100 diferentes maneras de entender la música y la vida... A través de la voz, los coaches lo perciben y pretendemos que eso se vea", contaba Pardo tras informar que se encuentran grabando "la segunda fase" actualmente.

La nueva temporada ha llegado tan fuerte que se ha visto reflejado hasta en el casting: "Este año hemos llegado a las 12.000 inscripciones. Pasamos a 1.000 a la siguiente fase presencial y, al final, habrá sobre el escenario 100 personas". Una llamativo resultado que creen que es porque "quizás la gente, con la pandemia, necesitaba un lugar donde expresarse".

"Vuelven los directos, lo que quiere decir muchas cosas para nosotros. Teníamos muchas ganas de volver a los directos y de volver a encender ese cosquilleo que tiene uno cuando ve que el piloto rojo está encendido. Lo que pasa en este escenario es la verdad y se podrá ver en directo en tres galas", informaba la presentadora. "Que regresen los directos significan que el espectador tiene mucho poder, ya no solo el público de plató", remarcaba Pardo.

La incorporación de Pablo Alborán

A pesar de todo esto, una de las novedades que más llama la atención de la audiencia es la incorporación de Pablo Alborán. "Tenía mucho miedo de hacer 'La Voz', me transmitía mucho respeto por mis compañeros, porque he crecido con su música; y por tener a unos artistas subiéndose a un escenario para competir por algo por lo que yo también compito", ha confesado el cantante. Sin embargo, que fuese un programa dedicado a la música en directo es lo que le llevó a aceptar la oferta: "Está siendo un descubrimiento para mi... Cada vez que tenemos grabación tenemos la ilusión renovada".

"Vamos a descubrir a un Pablo que no conocíamos hasta el momento", ha opinado Eva González por otro lado. "Mi queridísimo Pablo está sembrado. Él dice que es el novato, pero de novato nada. Yo creo que usa lo de 'novato' para, luego, dar un poco de pena. Pero se queda con todos. Hemos hecho un grupo muy bueno y estamos haciendo una temporada muy bonita. Los coaches me lo están poniendo muy fácil, a veces se me van de madre, pero se encarrilan rápido", contaba la conductora del espacio entre risas.

Además, tal y como ha coincidido con Alejandro Sanz, lo que más le motiva es poder "dar herramientas a gente que empieza con una ilusión parecida a con la que nos subimos nosotros a un escenario". "Una carrera no está hecha de un solo momento pero este puede ser uno muy importante", señalaba Sanz. “La Voz es un altavoz importantísimo para poder exponer todo lo que sabes y quieres hacer, en este caso, con tu voz”, opinaba Alborán, haciendo alusión a la importancia del formato para los concursantes. "Es importante también que la gente sepa que la formación es clave", añadía el malagueño.

"Ensayar, estar sobre un escenario... Hay muchas cosas que uno aprende y hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, por lo que, ganen o no ganen, salen diferentes de aquí", corroboraba Fonsi. "No solo ayudan como se ve en televisión. Ellos, muchas veces, si algún artista les ha gustado y se ha quedado fuera, le cogen, le llevan a conciertos, hablan con ellos... Les ayudan más allá de lo que es el concurso", comentaba González, revelando la importancia que tienen los coaches en la vida de los talents.

"'La Voz' es otra por completo"

"Me encuentro muchas novedades. De repente, 'La Voz' es otra por completo. Han hecho una especie de regla que es todo sin reglas. A nosotros no encanta y nos destroza, nos vuelve un poco locos. Puedo decir que 'La Voz' ha dado tal cambio de tuerca que hemos tenido que estudiar para saber lo que teníamos o no teníamos que hacer", confesaba Malú, dejando claro que el concurso de Antena 3 volverá con muchas novedades y tras asegurar que ha vuelto porque "es su casa".

"Necesitábamos muchísimo en estos tiempos poder celebrar la música porque este programa es música", valoraba por su parte Luis Fonsi. "Me encanta la filosofía de la producción de estar no para hacer televisión, sino para celebrar la música... No conocemos las historias de los participantes, simplemente, estamos aquí para emocionarnos y apretar ese botón", comentaba. "Viva la música en directo y viva los programas de televisión que nos dejan hacer música en directo", apoyaba Malú a su compañero.

"Siempre hay salseo en La Voz. Al final, somos cuatro queriendo al mismo artista. Entonces, por mucho que nos llevemos muy bien, algún pique se cuela por ahí", comentaba la cantante, haciendo referencia a los piques que suelen protagonizar cuando quieren fichar para su equipo al mismo artista.

"A ver, salseo hay. Pero es que, además de nosotros, están los asesores. Somos ocho artistas que estamos constantemente querido hablar y te juro que hay cariño, respeto y compañerismo", señalaba Alborán tras recordar que también participarán Greeicy (Equipo de Alejandro Sanz), David Bisbal (Equipo de Luis Fonsi), Beret (Equipo de Malú) y María José Llergo (Equipo de Pablo Alborán) como asesores. "Normalmente, tienes de asesores con los que tienes relación. Te pueden dar un abanico o decides tú. Es muy por libre cada uno". explicaba Malú.

"Pique en los bloqueos sí que hay", reconocía Ferreiro. "Los bloqueos es lo menos sano que hay. Tengo que decir que algunas personas me han sorprendido mucho. No hay respeto", se quejaba Sanz muy irónico, señalando a Malú. "Me ha dolido mucho, no me lo esperaba de ti. Yo no quería usar ningún bloqueo, pero tuve que hacerlo para defenderme", bromeaba, dejando ver que se podrán ver muchos divertidos momentos protagonizados por ambos. "Tampoco he bloqueado tanto, teníamos solo dos. Yo he disfrutado. Era una sensación... Subía a la redacción y pedía por favor que nos pusieran un bloqueo más. Me quedé con bloqueos muy pronto", reconocía la artista.

"Es hora de que se empiecen a plantear los conciertos"

Por otro lado, tras señalar la importancia de dar voz a la música en directo, Sanz ha aprovechado para reivindicar la situación del sector. "Estamos viendo la vuelta a los estadios de fútbol, por lo que creo que ya es hora de que se empiecen a plantear los conciertos y se permita un aforo mayor", ha comenzado defendiendo.

"Creo, además, que las condiciones son idóneas para que esto ocurra y, muchas veces, no se toman las decisiones porque políticamente puede resultar algo complicado. Me parece que se podría abrir la mano con el mundo de la cultura, que creo que hemos sido ejemplares durante toda la pandemia. Hablo de toda la cultura en general. Es hora de que se eche una mano para que la gente pueda volver a trabajar, ya que la profesionalización del sector es muy complicada", opinaba. "Yo espero que pronto se pueda volver a los escenarios con plena capacidad, que es lo que queremos", zanjaba el artista.

"No me entristece si el dato es más bajo que el de la competencia"

Atresmedia sigue luchando con Mediaset por el liderazgo. 'La Voz' se despidió la pasada edición con un gran 20,8% y tras promediar un buen 18,3% y, este curso, volverá a competir directamente con 'Got Talent', por lo que todavía está por ver quien resulta victorioso. A pesar de ello, González ha asegurado que no lo preocupa demasiado.

"Al estreno me enfrento con mucha ilusión, tengo muchas ganas de que la gente vea el trabajo y la ilusión con la que lo hemos hecho. Evidentemente, miro la audiencia al día siguiente. Me pongo muy feliz si ganamos, por su puesto. Pero no me entristece si el dato es más bajo que el de la competencia y te lo digo de corazón", reconocía la presentadora.

"Sé que estamos haciendo un programa tan bonito, tan limpio, tan blanco y tan familiar que lo único que espero es que la gente lo aprecie. Por lo demás, los datos hablan, pero que hablen lo que quieran que lo que uno siente de verdad es que ha hecho un programa de verdad y muy bonito. Así que la suerte está echada", aseguraba González, manifestando lo ilusionada que está por el estreno.

