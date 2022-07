Matías Prats, obligado a rectificar en 'Antena 3 Noticias' tras un error en pleno directo: "Por cierto"

Los incendios declarados en los últimos días en España están ocupando la actualidad informativa durante las últimas jornadas. El último ha ocurrido en la tarde de este mismo sábado, pero en esta ocasión no ha sido forestal, sino que se ha tratado de un fuego declarado en Mercamadrid.

Pasada la media noche, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han conseguido controlar el fuego que se ha originado en una nave de frutas de Mercamadrid, según informaba Emergencias Madrid a través de su perfil de Twitter. El incendio se ha producido por la tarde en la nave A del mercado central de frutas y hortalizas, provocando una gran columna de humo negro. A su llegada al lugar, Bomberos Madrid ha encontrado el fuego ya muy avanzado.

Varias unidades han intentado evitar la propagación del incendio a las naves adyacentes, si bien la situación era complicada, como informó el supervisor de guardia de Bomberos de Madrid, Fernando Munilla. No obstante, los Bomberos han logrado cortar la propagación del fuego y controlarlo, salvando así la mitad de la nave afectada, de unos 6.000 metros cuadrados. Ahora, el Cuerpo continuará trabajando toda la noche para extinguir el incendio, que no ha dejado heridos, según ha informado Emergencias Madrid a última hora de este sábado a través de su perfil de Twitter.

Además de los Bomberos, en el lugar también se encuentra el equipo de Samur-Protección Civil de forma preventiva, mientras Policía de Madrid se encarga de ordenar la circulación y colabora con la toma de imágenes aéreas de las naves afectadas. El presidente de Mercamadrid, Ángel Niño, ha agradecido, a través de un mensaje en Twitter, la labor de todos los cuerpos que han participado en el control del incendio y ha precisado que 27 dotaciones de Bomberos siguen trabajando en la extinción.

Matías Prats hace gala de su profesionalidad para rectificar un error en pleno directo

Al comenzar la segunda edición de 'Antena 3 Noticias', Matías Prats, que en esta ocasión se encontraba solo al frente del programa, conectaba con Mercamadrid, donde se encontraba una reportera para informar de la última hora. Tras explicar los detalles, el presentador retomaba la información, asegurando que la nube de humo provocada por el incendio podía verse en todo Madrid, alrededor de la M-30, donde se ubica la plataforma de distribución.

Sin embargo, el lugar donde se ha declarado el fuego no está ubicado en los exteriores de la M-30, sino de la M-40. Un pequeño error que el presentador ha resuelto antes de dar por concluido el informativo, haciendo gala de su profesionalidad delante de las cámaras. "Por cierto, M-40, no M-30. Mira que he pasado por delante muchas veces", eran las palabras del presentador de Antena 3.