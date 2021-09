MasterChef revela la "circunstancia personal" por la que Julian Iantzi desapareció del programa: "Ánimo"

Este lunes, 'MasterChef Celebrity' arrancó con una de sus entregas más emotivas y tensas hasta el momento. En primer lugar, los jueces dieron pie a un bonito momento cuando quisieron de dedicar unas palabras a Julian Iantzi. En el programa de la semana pasada, el aspirante desapareció y no participó en la prueba de exteriores, lo que llamó la atención de los espectadores. Por este motivo, antes de comenzar el cocinado, quiso aclarar el motivo que le llevó a ausentarse de las grabaciones.

Fue Jordi Cruz quien quiso dar, especialmente, la bienvenida al participante: "Julian, mucho ánimo. Esperamos que poco a poco te vayas recuperando de la circunstancia personal de la semana pasada". De esta manera, el chef revelaba que el concursante tuvo que irse del programa por un problema personal que le impidió continuar, aprovechando para mandarle ánimos.

Como consecuencia, el presentador se mostró muy emocionado y se mostró muy agradecido tanto con sus compañeros como con los jueces y la productora del talent culinario, Shine Iberia: "Yo quiero agradecer, por un lado, el comportamiento de mis compañeros. Muchas gracias por el detalle de la semana pasada, de verdad. Sois muy grandes". Unas palabras que fueron recibidas entre los aplausos de los concursantes.

"Y, luego, también a vosotros y a la productora que, de verdad, me habéis ayudado en todo. Han sido todo facilidades y me han ayudado a llevar lo que he tenido que sufrir. Así que, bueno...", se mostraba Iantzi muy agradecido con la productora y con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

"Que vaya todo por mi madre, ella me pidió que siguiera y voy a cocinar para ella" @JulianIantzi1https://t.co/5KB3O2pkZ4#MCCelebritypic.twitter.com/8NJ1AW8wCK — MasterChef (@MasterChef_es) September 27, 2021









"Me pude despedir de ella"

Entre sus palabras de agradecimiento, el concursante explicó que tuvo que ausentarse de la segunda entrega del concurso por la enfermedad de su madre, quien falleció poco después. Tal y como aseguró el conductor vasco, decidió retomar el programa tras la dura pérdida por la propia petición de su madre, a quien dedicará cada una de las pruebas: "Va a ir todo por mi madre. Ella me pidió que siguiera y voy a intentar cocinar para ella como siempre. Por la Chelito".

"Pude estar con mi madre, me pude despedir de ella, y me dijo que pelease, que siguiera, que ella desde donde estuviera me iba a apoyar", contaba muy emocionado. "¡Y a daros guerra! Aquí pena ninguna... ¡A darle candela!", decía el comunicador para manifestar lo entusiasmado que está con su vuelta y romper el momento emotivo. "¡Grande Chelo! ¡Por Chelito!", exclamaban sus compañeros.

A pesar de ello, al aspirante se quedó a las puertas de ser expulsado, Iantzi tuvo que jugarse la permanencia tras perder en la prueba de exteriores junto al resto del equipo rojo. Esto se debe a que tuvieron que enfrentarse a una complicada prueba de eliminación. Los aspirante debían extraer la médula ósea de la columna vertebral de un atún para preparar un caldo. Julian, Miki Nadal y Vanesa Romero presentaron las peores elaboraciones, pero, finalmente, fue la actriz de 'La que se avecina' la elegida por los jueces para abandonar las cocinas.