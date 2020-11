'Masterchef' incendia Twitter tras lo sucedido en el programa: "Fernando Simón, a punto de tirar del enchufe"

Este martes, ‘Masterchef Celebrity’ ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Estas últimas ediciones, el talent culinario se ha convertido en uno de los programas más polémicos de la televisión. Además de por su horario, del que todo el mundo se queja, las normas de prevención contra el coronavirus brillan por su ausencia.

Este se debe a que, al haber sido grabada durante la pandemia, muchos espectadores se han quejado de ver como se permiten abrazos y besos a los famosos mientras ellos llevan sin dar muestras de afecto desde marzo.

En el programa los concursantes se han enfrentado a una primera prueba en la que debían cocinar para unos comensales anónimos, los que han resultado ser sus familiares y amigos. Los invitados han realizado una cata a ciegas para, acto seguido, votar la mejor elaboración y la que daría el delantal dorado a uno de los concursantes.

El polémico momento se produjo cuando los aspirantes iban descubriendo quienes eran los comensales, a los que abrazaron y besaron nada más verles. Además, algunos espectadores se quejaron de que varias personas comiesen del mismo plato: "Que digo yo que con esto del covid lo de compartir los platos...".

"Lo de los famosos es que es de traca, todos aquí aguantando de dar abrazos y besos a nuestros familiares y ellos viven en otra liga", reprochaba un tuitero. "En 'Masterchef' los concursantes e invitados se besan, abrazan, gritan, comen del mismo plato... No importa si antes se han hecho test y han sido negativos, deben guardar las medidas de protección", decían otros. "Los únicos en toda España que se están abrazando y besando y siendo más de 10 personas. Quiero concursar 'Masterchef'", agregaban. Incluso algunos seguidores echaron la culpa al programa de permitir estos lujos a las celebrities pero no a la edición de anónimos: "En la normal, que convivían y se confinaron juntos, mantenían distancia todo el rato entre ellos y con las familias".

En #MCCelebrity los concursantes e invitados se besan, abrazan, gritan, comen del mismo plato...

No importa si antes se han hecho test y han sido negativos, deben guardar las medidas de protección. @La1_tve por favor, corrijan ése mensaje.

No merecemos más #Covid_19 — Concha Herranz Calvo (@conchhaa) November 17, 2020

Lo de los famosos es que es de traca, todos aquí aguantando de dar abrazos y besos a nuestros familiares y ellos viven en otra liga. FLIPO!! #MCCelebrity — Cavs72 (@cavs72) November 17, 2020

A todos los que no estáis pudiendo ver #MCCelebrity a través de internet, os lo explico: están dándose besos, abrazos, todos pegados entre sí... Fernando Simón está a punto de tirar del enchufe de la TDT para que no veamos esa orgía de irresponsabilidad. — Mr. Hyde (@misteryhyde) November 17, 2020

Poco se habla de lo poco que guardan las formas en esta edición en tema covid (aunque les hagan test y bla bla). En la normal, que convivían y se confinaron juntos, mantenían distancia todo el rato entre ellos y con las familias. Pero con el famoseo manga ancha. #MCCelebrity — Alicia Martín (@AliciaMartin_S) November 17, 2020

Yo evitando a mis amigos y pidiendo a mis familias que solo podremos ser solo 6 para cenar por Navidad y veo #MCCelebrity y me lo acaban de solucionar (GRACIAS) por recordarme que estamos manteniendo una distancia social ����bravo���� — Yaiza Miranda (@Mirayaii) November 17, 2020

Protocolo del programa

Sin embargo, no es la primera vez que el programa recibe este tipo de críticas. Por este motivo, esperándose las quejas del público, al final del programa, la dirección del concurso emitió un mensaje en el que detallaban el protocolo que seguía el formato para frenar la pandemia: tanto los concursantes como el equipo y los invitados deben someterse a una prueba PCR antes de visitar el plató. No obstante, esto no ha convencido a algunos espectadores, ya que muchos consideran que, aunque no haya peligro, deben de dar ejemplo a los que se encuentran en sus casas.