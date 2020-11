Gonzalo Miró desvela que sufrió un accidente en 'Masterchef Celebrity': "Tuve una intoxicación"

Gonzalo Miró se ha convertido en uno de los concursantes de 'Masterchef Celebrity' más queridos y odiados a partes iguales. Esto se debe a que el periodista ha demostrado en varias ocasiones su potencial como cocinero al ganar el pin de la inmunidad y salvarse de todas las pruebas de eliminación, por lo que se posiciona como uno de los aspirantes a llegar a la gran final.

Sin embargo, no es bien recibido por algunos por sus compañeros, ya que ha protagonizado multitud de enfrentamientos en los que ellos le acusan de "mentiroso" por decir que no sabía hacer "ni un huevo frito" antes de entrar al concurso. Incluso, este martes, en la prueba más polémica del talent, en la que dividieron a los concursantes en tres equipos y en la que hicieron públicos unos audios en los que unos criticaban negativamente a los otros, Juanjo Ballesta reconoció sentirse "molesto" con que Miró tomase clases particulares, ya que le daban desventaja.

Su paso por el talent culinario ha estado plagado de idas y venidas, no solo por los piques entre compañeros sino por todas las pruebas de eliminación a las que ha tenido que enfrentarse y por las que ha estado a punto de abandonar las cocinas. Sin embargo, el comunicador siempre lo ha dado todo en los cocinados, lo que también ha provocado que haya sufrido algunos accidentes que le han generado daños físicos.

Según ha contado Miró, durante una de las pruebas de exteriores estuvo a punto de perder la vista: "De los cortes me he librado pero lo pasé muy mal un día que estuve a punto de quemarme los ojos. Ese día sufrí bastante... Tuve una intoxicación con humo...", recordó, haciendo alusión al cocinado por equipos en el que le tocó encargarse de la barbacoa, lo que considera el peor momento de su paso por el espacio de TVE.

"Hemos hecho una buena piña"

No obstante, Miró ha definido su paso por el concurso como una gran experiencia: "En 'Masterchef' pasándolo muy bien y, a veces, muy mal. Es una montaña de emociones tremenda. Yo me río, lo he disfrutado mucho y lo estoy disfrutando ahora también cuando lo veo, pero he sudado la gota gorda, eh".

Además, a pesar de los rumores, también ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros de edición: "Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho un grupo muy bueno, una buena piña. Hemos hecho muy buenas migas, ha sido muy divertido", ha revelado tras reconocer que hablan a diario por su grupo de WhatsApp y que se ven todo lo que pueden.

Asimismo, se ha mostrado muy agradecido por el programa: "Hemos tenido la oportunidad de vivir en una burbuja durante toda la grabación", ha asegurado, ya que comenzaron a rodar durante el confinamiento.