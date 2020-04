'MasterChef': Faltas de respeto a los jueces y una doble expulsión inesperada

Los fogones de 'MasterChef' 8 llevan ya encendidos durante dos semanas. Si la primera semana vivíamos los últimos coletazos del casting, conocíamos a los participantes y se desvelaba el nombre del primer expulsado, Sito. En esta manga, se ha vuelto a la dinámica habitual de concurso, con sus tres pruebas habituales.

Unas pruebas que nos dejaron poder conocer mucho mejor lo peor y lo mejor de cada concursante, y que también provocaron que se vivieran las primeras oscilidades entre los concursantes y los jueces, protagonizando una bronca a la que hasta ahora en 8 ediciones no han tenido que enfrentarse Jordi, Pepe y Samantha.

También se pudo disfrutar de la primera polémica doble expulsión que indignaba a muchos fans por expulsar a una concursante que lo tenía todo para ser una de las favoritas del público tanto por carisma como por calidad culinaria.

Bronca histórica en 'MasterChef': "Me gustaría que me lo dijeran a la cara"

La noche comenzaba con una prueba aparentemente sencilla donde los concursantes debían elaborar un plato con ingredientes y sabor que trasmitiera algo de ellos mismos, una viviencia del pasado que les hiciera ser las personas que son, o a donde quieren ir. Una prueba para conocer mejor a los aspirantes. Todo ello con 90 minutos por delante y usando ingrendientes para dotar de color el plato que transmitieran esa historia que buscaban.

Entre historias que rozaban la alegría, y otras que buscaban la emoción, los platos que más convencieron en esta prueba fueron los de Rosa, los de Mónica, Sonsoles, Rosa, Alberto, Sara Lua y Adrienne. Los jueces acabaron, en general, decepcionados con la prueba ya que muchos se habían conformado y habían ido a lo fácil para poder pasar con el mínimo esfuerzo. Finalmente, las favoritas, y por lo tanto las capitanas de la prueba de exteriores fueron Adrienne y Rosa.

Los aspirates viajaron hasta Frigiliana (Málaga) para dar de comer a más de 100 personasRTVE

En la prueba de exteriores lo concursantes viajaban hasta el pueblo de Frigiliana, en la provincia de Málaga. Allí debían elaborar un menú para 100 comensales que consistía en rape en tempura, pulpo y aguacate a la brasa, presa Ibérica con puré y de postre una pannacotta de lima.

En esta prueba el equipo azul, liderado por Adrienne no dio la talla al elaborar el entrante y el segundo plato, principalmente por la falta de liderazgo de la belga y los rifirafes de Iván y José Mari. Esto provocó que la carne se quemara y que los platos no salieran como deberían, lo que provocó que los jueces antes de entrar en las valoraciones enviaban a todos los concursantes de este grupo directamente a la prueba de eliminación, lo que provocó un tensa discusión innédita hasta ahora.

Eran muchos los espectadores a través de las redes sociales que solicitaban la expulsión directa de Iván tras el encontronazo que tenía con los jueces. Tras enviarles a la prueba de eliminación, Iván protestaba: "Tampoco ha estado tan mal como lo acabas de pintar", decía el aspirante, a lo que Samantha no podía contestarle tajantemente que: "¿Nunca estás contento con la valoración? No hay ni un solo comentario positivo sobre los platos del equipo azul".

Jordi Cruz que ya había tenido sus diferencias con esta aspirante saltaba: "Entiendo que me discutas a mí, a mis 28 años de oficio, porque no tenga el día o no esté pensando con la cabeza, pero no puedes discutir a los comensales". Lejos de aceptar la crítica, Iván continuaba con alto grado de chulería: "Me gustaría que los comensales me lo dijeran a la cara".

La tensión entre @IvanMChef8 y los jueces es evidente. ¿Qué te ha parecido a ti la valoración? https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MasterChef pic.twitter.com/SW7DJ8a03x — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2020

El único miembro del jurado que todavía no había hablado, Pepe Rodríguez, se unía a la defensa de sus compañeros: "¿Qué años tienes Iván? Crees que el rape que has sacado era un rape en tempura? El aguacate está salado, la carne no está perfecta... no sé si me entiendes". A pesar de estos argumentos, Iván continuó con soberbia: "Me gustaría tener un cacho de carne aquí para poder valorar ahora mismo lo que me estáis diciendo. No puedo daros la razón si no creo que la tengáis. No creo que la carne sea la mejor del mundo pero no era un tocinete de ceniza".

Ante la actitud de sus compañeros, Saray también se rebeló a los jueces: "La carne no era una porquería", defendía, algo que también hacía saltar a Jordi Cruz: "Quizás no tú no tienes paladar, tienes una alcantarilla, no pasa nada", una crítica que no sentó nada bien a la concursante: "A lo mejor es que tú eres muy pijo y tienes el paladar muy repullido y estás acostumbrado a comer caviar", añadía con ironía. "Saray, nos encantaría tener tu criterio como una fuente de valor, pero no lo es", finalizaba Pepe esta discusión.

Varios aspirantes de rebelaron contra los jueces de 'MasterChef'RTVE

Doble expulsión con sorpresa

Tras una prueba de exteriores de lo más tensa, el equipo azul, ahora con los delantales negros, se enfrentaba a la prueba de eliminación. Adrienne, Saray, Iván, Jose Mari, Michael, Alberto, Luna y Mónica, tuvieron que enfrentarse a un clásico del programa, cocinar con vísceras de los pescados, en diferentes tiempos según los ingredientes: hígado de rape, tripas de bacalao, piel de rape, escamas de salmonete o espina de boquerón para cocinar sus mejores platos con diferentes tiempos.

Dos concursantes quedaban señaladas tras la prueba, Mónica y Adrienne. El problema de la belga había sido no coger el ingrediente principal después de que Mónica le aconsejase que no lo cogiese. Un error debido también al entendimiento del español por parte de la belga que le dejó sin el ingrediente que debía usar en su plato. "El desastre de Adrienne es responsabilidad mía también", confesaba Mónica entre lágrimas. Una Mónica que también era señalada ya que su plato era el peor de la prueba a pesar de si contener el ingrediente principal: "Un plato que no se puede comer", valoraba el jurado.

Con este panorama, y para sorpresa de muchos, el jurado decidía aplicar una doble expulsión, diciendo adiós al concurso tanto Adrienne como Mónica. Una decisión que ha indignado a parte de la audiencia ya que Adrienne había sido la que mejor lo había hecho la primera prueba y por las circunstancias en las que se había producido esta prueba de eliminación. Muchos son los que desde ya, piden que sea la concursante que gane la repesca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La historia de superación de Sonsoles eclipsa el arranque de la nueva temporada de MasterChef

La confesión de un miembro del jurado de 'Masterchef', que le hace ser uno de los personajes más queridos

Pepe Rodríguez anima a Castillo de Bayuela a resistir "con uñas y dientes"