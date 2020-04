La confesión de un miembro del jurado de 'Masterchef', que le hace ser uno de los personajes más queridos

La octava edición de 'Masterchef' que emite TVE ya está en marcha. En la noche del lunes echó a andar la aventura de un total de 16 concursantes que componen esta edición y que aspirarán a ganar el reality. Bueno, en realidad quince, ya que el primer concursante, Sito, fue el primer expulsado tras la decisión del jurado. Un jurado que, un año más, está compuesto por los chefs Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nágera y Pepe Rodríguez.

Precisamente de este último hacemos referencia. Nacido hace 52 años en la capital de España, su infancia transcurrió a unos kilómetros de Madrid, en la localidad toledana de Illescas. Su vida está en la cocina, y más concretamente en su restaurante 'El Bohío', que heredó de sus padres. Su familia regenta el negocio desde antes de la Guerra Civil Española.

Pepe Rodríguez, un hombre de fe

Pepe Rodríguez es un hombre que además nunca ha cultado sus creencias religiosas. Es católico practicante. Asiste cada domingo a misa. De hecho, es habitual verle en el santuario de la Virgen de la Caridad, a quien lleva en el corazón, tal y como confesó el propio chef en una entrevista concedida a 'Alfa y Omega' en julio de 2018: "Recuerdo cada mes de mayo, cuando nos sacaban del colegio y las hermanas mercedarias nos traían a cantar a la Virgen y a rezarle. Aquellos momentos eran tan bonitos, todos reunidos en torno a la Madre", confesaba en aquella conversación.

Y es que para Pepe Rodríguez, la presencia en los medios de comunicación o la fama no está reñida con la fe: "Se tiene o no se tiene", comentaba por aquel entonces. Una fe que ha tratado de inculcar a sus hijos, con quienes acude con frecuencia a la parroquia del municipio: "No es nada fácil enseñar a los hijos que vayan a la iglesia. En mi casa mi madre sí iba a Misa, mi padre no. Y quiero que mis hijos vean que yo voy a Misa, aunque ellos son a veces los que no quieren, por la edad y por diversos motivos", explicaba.

Unos cursillos cristianos le cambiaron la vida

A Pepe Rodríguez, considerado uno de los mejores cocineros del panorama nacional (no en vano cuenta en su haber con dos estrellas Michelín), le cambió la vida unos Cursillos de Cristiandad que tuvo una duración de tres días, y en los que se dio cuenta "de lo que significa ser cristiano y de quién es Dios. Es la fuerza, el motor de todo. El que te hace estar en lo bueno, en lo malo y en lo regular. No sé si a veces me quedo demasiado detrás y no explico que soy cristiano, pero que no me veo dando explicaciones, sino demostrándolo en lo que hago”, argumentaba el chef toledano en otra entrevista concedida al digital católico 'Religión en Libertad'.