“MasterChef Celebrity 7”: Competitividad sana, exigencia y "buen rollo"

Silvia García Herráez

Competitividad sana, humor, "buen rollo", pero sobre todo "mucha exigencia es lo que habrá en nueva edición de MasterChef Celebrity, la séptima entrega de este formato que promete ser memorable, gracias a una combinación de ingredientes, con una quincena de famosos vestidos de cocineros y llevados al límite.

Es un formato durísimo, los jueces son muy exigentes, entonces hay veces que vas al límite. Ha sido una edición muy competitiva, en el buen sentido, y ya no solo porque te picas con tus compañeros, sino también contigo mismo, para no irte y llegar lejos, y también para aprender, ha dicho la diseñadora María Escoté, quien cambia su rol de jueza (Maestros de la costura) a concursante.

En este sentido ha confesado que ella no quería saber nada del programa porque quería vivirlo al 100%: Yo no quería que nadie ni me diera ningún consejo, ni me contara nada porque sino sabía que no lo iba a disfrutar de la misma manera, ha puntualizado.

A pesar de todo, la presentadora Lorena Castell, ha asegurado, en nombre propio y en el de sus compañeros que también ha sido muy divertido. Yo no tenía ni idea de cocinar, vamos, lo básico de supervivencia. Y vine aquí a jugar con la comida, a mezclar todo y cuando salía el plato decía ves, lo que bien lo que hago, ha dicho entre risas.

Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera ha confesado que en esta edición son muchos los que vienen con aire de saber cocinar y esos son a los que hay que dar caña. Cada edición hay que ser un poco más duro, no nos podemos ablandar ahora, ha bromeado el cocinero y también miembro del jurado Pepe Rodríguez.

Una diseñadora que viste a Rosalía, Zendaya o Miley Cyrus (Escoté), una vedette, actriz, presentadora y Miss Madrid de 1973 (Norma Duval), un polifacético actor y humorista (Xavier Deltell) o una compositora y cantante que ha compartido micrófono con Mariah Carey o Beyoncé, entre otros, y que representó a España en Eurovisión en 2014 (Ruth Lorenzo), han logrado hacer una edición distinta y renovada a las anteriores, según han contado los jueces.

Ha sido muy bueno, porque tiene otra serie de ingredientes que no tenían las demás ediciones, que no lo esperabas y han fluido, ha explicado Rodríguez, una opinión compartida por Vallejo-Nágera, quien además ha agregado que este año tendrán muchos más exteriores. A la gente le gusta descubrir España con el programa, ha sentenciado.

Para muchos el poder participar el MasterChef Celebrity ha sido todo un sueño, como para la empresaria María Zurita, que se considera una auténtica friki del formato. Me he visto todas las ediciones de todos los países porque me encanta. No me ha ayudado mucho, pero bueno a mí me encanta, ha comentado, tras añadir que la llamaron el pasado año y no pudo al estar rodando Mask Singer, pero este año ni se lo pensó.

Quien sí tuvo que meditar unos cuantos años la propuesta fue Lorenzo, ya que siempre por tema de agenda nunca le pillaba bien de fechas, y ha salido no solo encantada sino dándose cuenta que hay algo más allá de la música.

La industria musical es muy dura y cuando estás metido en ella piensas que no hay nada más allá, pero cuando te levantas a las 5 de la mañana a deshuesar pollos y aprender a hacer distintas técnicas culinarias, ves que hay cosas más allá; y esto para mí ha sido toda una aventura, ha destacado.

La presentadora Patricia Conde, los actores Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr. y Daniela Santiago, el periodista deportivo Nico Abad y la aristócrata Isabelle Junot son los otros famosos que completan el variopinto equipo de concursantes que deberán demostrar sus dotes culinarias bajo presión en las distintas pruebas que se celebrarán para cocinar contrarreloj los mejores platos.