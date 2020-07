Martínez-Almeida se sincera con Joaquín Prat y desvela cuál puede ser su futuro tras ser alcalde de Madrid

En más de una ocasión, el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha declarado seguidor del Atlético de Madrid, el club de sus amores y al que acude a ver siempre que puede al Wanda Metropolitano. El club colchonero es una de sus pasiones junto a la ciudad de Madrid, algo que siempre ha defendido con mucho orgullo siempre que le han preguntado. En este sentido, el edil popular ha estado este martes en el programa de Cuatro 'Cuatro al Día', programa presentado cada tarde por el periodista Joaquín Prat.

En un momento de la entrevista, Prat le preguntó sobre su futuro si algún día dejara el Ayuntamiento de Madrid, y sin pensarlo dos veces ha explicado que le encantaría ser presidente del Atlético de Madrid: "Ya le comenté a Enrique Cerezo que cuando deje de ser presidente del Atlético de Madrid piense en mí, que creo que tengo las condiciones para poder llevar al club donde se merece".

Martínez-Almeida siente pasión por el equipo rojiblanco. Hace unos días, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartía el doloroso momento para muchos atléticos que vieron cómo la última torre del antiguo Vicente Calderón se derrumba a orillas del Manzanares. Un momento que Almeida quiso compartir con todos sus seguidores recordando todas las tardes en las que bajó al Calderón a ver su equipo.

Cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas todo en un mismo partido...).



Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico...



El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid. pic.twitter.com/IIh7xd15ES