María Teresa Campos, rota justo antes de llegar a 'Sálvame Deluxe': "¡No me saques más!"

Este viernes, el programa de Telecinco, Sálvame Deluxe, acoge a la popular presentadora de televisión, María Teresa Campos, quien al llegar a las instalaciones de Mediaset ha vivido un momento de lo más incómodo que ha estado a punto de hacerle abandonar los estudios, y todo ha sido por su ruptura con Edmundo Arrocet.

Recordamos que María Teresa Campos y el humorista chileno mantuvieron una relación sentimental durante seis años. Un amor que terminó a finales del año pasado. Precisamente ese ha sido el motivo que ha llevado al borde de las lágrimas a la presentadora. Todo ha comenzado cuando la colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano, ha abordado a María Teresa alegando que tenía "una misión".





"A ver, tú el miércoles hablas de Edmundo en la entrevista que te hace Terelu, y tú contestas", ha comenzado a decir la colaboradora. Inmediatamente, y tras detenerse en seco, Campos la ha interrumpido: "No, perdona", ha reprochado visiblemente molesta.

"Hoy ha salido el hermano de Edmundo hablando de que sigues enamorada", ha continuado Lozano. "Yo he dicho una cosa. ¿Por qué María Teresa no deja de hablar de él para que luego no venga los satélites a hablar de Edmundo?", ha continuado. Llegados a este punto, Campos no ha podido esconder su enfado.

"Punto uno. Yo no he hablado de Edmundo", ha matizado muy molesta, escondida tras la mascarilla y unas gafas de sol. "En segundo lugar, lo de que yo he llorado por el Edmundo, eso no lo he dicho yo ni lo diré jamás. En tercer lugar, yo al hermano de Edmundo no lo conozco. Vive en un sitio lejano de Chile. Sé que es su hermano pero yo no lo conozco de nada, así que no puedo opinar sobre nada", ha añadido.

No obstante, los intentos de la colaboradora de Sálvame no han terminado ahí y le ha preguntado, de nuevo, sobre las declaraciones que ha podido hacer sobre él. "¿A que no es mejor que no vuelvas a hablar de él y ya no siga la gente hablando de eso?", ha insistido.

"No me saques más"

La tensión entre ambas no ha hecho más que crecer en muy pocos minutos. "Lo que tú quieras", ha sido la escueta respuesta que le ha ofrecido María Teresa Campos, quien además ha reprochado "los gritos" que ha recibido por parte de la colaboradora del programa de Telecinco, que inmediatamente ha querido defenderse: "Que no te he gritado, María Teresa".





"Hombre, ya está bien. Yo he venido a trabajar, que estoy mala", ha explotado Campos. "No me saques más", ha repetido varias veces.

Paz Padilla, quien ha presenciado la escena, ha intentado detener el incómodo momento al que se estaba enfrentando María Teresa. "Por favor, por favor, no quiero que lo pase mal. Por favor. Que no quiero. No sacarla, por favor", ha pedido en varias ocasiones. Por su parte, Lydia Lozano no dejaba de pedirle que no se enfadara con ella.

"Teresa, lo siento. no quiero que te lleves estos disgustos", se ha disculpado la presentadora del espacio de Telecinco. "No quiero que te disgustes".