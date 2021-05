El importante anuncio de María Teresa Campos que afecta a Rocío Carrasco: "Cuando llegue el momento"

Una de las presentadoras más conocidas de la televisión, María Teresa Campos, se ha pronunciado públicamente en las últimas horas y ha dado un sorprendente anuncio que va a afectar de lleno a la docuserie que durante las últimas semanas ha emitido Mediaset y que trata sobre alguno de los episodios de la hija de Rocío Jurado.

Se debe recordar que María Teresa Campos es una de las personas con las que trabajó en Telecinco Rocío Carrasco, cuando la malagueña presentaba 'Día a día' durante las mañanas, con lo que ambas tienen una relación bastante personal.





El cambio de estrategia de Mediaset con la docuserie de Rocío Carrasco

La docuserie que Telecinco lleva emitiendo desde hace un mes y medio, aproximadamente, ha provocado que la cadena de Fuencarral haya decidido cambiar de estrategia, según algunos medios, en las últimas horas. La principal razón que se esconde son los buenos datos que está recibiendo la cadena desde que arrancase su emisión, y es que, la hija de la Rocío Jurado ha conseguido liderar las audiencias en la televisión generalista española con datos de hasta el 30% en su franja horaria cuando narraba alguno de los episodios de su vida.

El documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva" se está centrando en algunos aspectos de la vida de la que fuera presentadora y que durante años había decidido no hablar, mientras que el que fuera su marido, Antonio David Flores, se paseaba por los diferentes platós de televisión.

El importante anuncio de María Teresa Campos que afecta a Rocío Carrasco

El anuncio que ha hecho María Teresa y que podría tener consecuencias para Rocío Carrasco viene a raíz del eco mediático que ha tenido esta docuserie, donde ministras del Gobierno así como diferentes representantes de todo el arco parlamentario han hecho referencia a la serie y a las palabras de Carrasco, quienes muchos la siguen cuestionando.









El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021





Ha sido precisamente esto lo que ha hecho que María Teresa se esté replantear conceder una entrevista para narrar sus experiencias en primera personas sobre este documental.





“Yo a ella la veo, pero luego la dejo de ver porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido mu de cerca me altera… Yo todo lo de que he pasado con su hija me lo sé, pero cuando llegue el momento lo diré”, ha confesado.

