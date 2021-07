María Teresa Campos recuerda los inicios de Rocío Carrasco en tv y manda un mensaje a Rocío Jurado: "Que sepa"

María Teresa Campos ha sido objeto de multitud de críticas en sus últimas apariciones televisivas. Este martes, la matriarca de 'Las Campos' ha protagonizado el programa 'Lazos de Sangre', "tras 25 años sin aparecer en TVE", como han recordado desde la propia cadena. El programa ha repasado "la trayectoria profesional de la comunicadora desde sus inicios". Además, sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, han contado "la parte más personal de su madre". María Teresa también ha tenido tiempo para dedicar unas palabras a Rocío Carrasco y la que fuera su madre, Rocío Jurado.

En los meses, la matriarca de la familia Campos ha sido muy criticada desde que se sometió a entrevistas como la de Isabel Gemio y Jorge Javier Vázquez, en las cuales protagonizó varios enfrentamientos con los presentadores. Por otro lado, cuando estrenón 'La Campos móvil' muchos pusieron en duda su capacidad para informar, que se vinculó a su edad. Su hija, Carmen Borrego no ha dudado en salir en defensa de su madre durante sus colaboraciones en el programa 'Está Pasando'.

Recientemente, Borrego aseguraba que sería difícil dirigir a su madre, pero que le gustaría, recordando que con ella ha aprendido mucho. Por otro lado, asumía que su madre no estaba "para hacer un programa diario como ha hecho siempre", pero que para hacer uno de entrevistas, "como a ella le gusta", si le apetece, ella no entendería por qué no.





María Teresa Campos protagoniza 'Lazos de Sangre'

Durante la emisión de 'Lazos de Sangre' de este martes, TVE ha recordado la trayectoria de María Teresa Campos, en la cual coincidió con Rocío Carrasco. Entre 1999 y 2004, Campos presentó 'Día a día', un espacio en el que comenzó a colaborar Carrasco y gracias al cual empezó a adquirir protagonismo en la pequeña pantalla.

En 2004, Rocío fue colaboradora de 'Cada día', otro espacio presentado por la madre de 'Las Campos' y su hija Carmen Borrego. Años más tarde, en 2001, María Teresa y Rocío volvieron a coincidir en un programa musical de Canal Sur que sirvió como homenaje a Rocío Jurado, y que llevaba por nombre 'Nacidas para cantar'.

En el especial emitido en 'Lazos de Sangre' se han podido ver imágenes de los momentos que han compartido en televisión María Teresa y Carrasco, en los que se han mostrado los inicios de Rocío en los platos, momento en el cual se empezó a forjar la gran amistad entre ambas. Campos ha reconocido que casi considera a Carrasco como a su hija.

Al finalizar el vídeo recuerdo, María Teresa ha aprovechado para decir "era una gran persona", refiriéndose a Rocío Jurado, a la que ha querido enviar un mensaje. "Allá donde esté, que sepa que su hija tiene mucha gente que la quiere, que tiene mucha gente que la quiere", decía con tono melancólico. Un recuerdo a la más grande y una declaración de cariño hacia su hija, Rocío Carrasco.

María Teresa Campos manda un mensaje a Rocío Jurado: “allá donde esté, que sepa que su hija tiene a mucha gente que la quiere”???? #lazoscampos#APOYOROCIO27J#APOYOROCIO28Jpic.twitter.com/3refCZE1xz — Señor del antifaz?????‍?? (@MenervaPiquero) July 27, 2021