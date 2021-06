Carmen Borrego opina sobre el futuro profesional de María Teresa Campos: "No está para eso"

Desde hace unos meses, María Teresa Campos está siendo muy criticada por la actitud que muestra en pantalla. Todo comenzó cuando comenzó a someterse a polémicas entrevistas como la de Isabel Gemio y Jorge Javier Vázquez. En ambas, desencadenó enfrentamientos con los diferentes presentadores y fue muy señalada por su forma de responder. Asimismo, cuando se estrenó 'La Campos móvil', muchos pusieron en duda su capacidad para informar y lo relacionaron con su avanzada edad. Lo mismo que señalaron cuando visitó 'El Hormiguero' el pasado martes.

"El bajón que ha dado María Teresa Campos es bestial. No está para ser entrevistada. La matriarca de las Campos necesita olvidarse ya de la televisión y disfrutar de la vida", decían los espectadores. "Madre mía, María Teresa Campos... Está totalmente senil", señalaban. "Debe de ser duro cortarse la coleta cuando lo has sido todo en TV. Deberían aconsejarla que se retire", coincidían, dejando claro que la presentadora debía pensarse en dejar apartada su faceta como presentadora. "María Teresa Campos es el claro ejemplo, de que hay cosas que el bisturí no arregla. Cuando el cerebro se arruga, ya no hay vuelta atrás, solo queda vivir tranquilo y dejar de hacer el ridículo", agregaban.

#CamposEH Debe de ser duro cortarse la coleta cuando lo has sido todo en TV. Deberían aconsejarla que se retire. Se lo ha ganado. — Jesus is coming soon (@Jicverysoon) May 25, 2021

El bajón que ha dado María Teresa Campos es bestial. No está para ser entrevistada.



La matriarca de las Campos necesita olvidarse ya de la televisión y disfrutar de la vida... #CamposEHpic.twitter.com/vmdvHtZsAm — El Plata (@AbelPlata) May 25, 2021

Desde entonces, su futuro en la televisión ha sido muy cuestionado tanto en redes sociales como en algunos espacios dedicados a la crónica social. Este tema también llegó a 'Está pasando', espacio de Telemadrid en el que también colabora Carmen Borrego, hija menos de La Campos y excompañera de su madre en televisión.

"Yo volvería a dirigir en general. Es curioso, cuando me dicen '¿A ti que te gustaría hacer?' Yo siempre digo: 'Dar unos cuantos pasos para atrás'. Yo me he sentido muy bien cuando he trabajado dirigiendo, no es que no me sienta bien delante", decía Borrego para responder a la pregunta de un espectador sobre si le gustaría volver a dirigir, al igual que cuando trabajaba en 'Día a día' junto a su madre.

"Yo me siento muy a gusto, más tranquila... Y, quizás, el haber dado un paso adelante, me ha perjudicado en otras cosas", ha reconocido, refiriéndose a que disfrutaba más su etapa como directora de espacio de Telecinco. "¿Y dirigir a mi madre? Pues si se dejara, por su puesto. Es difícil. También te digo que yo con mi madre he aprendido muchísimo", ha declarado, dejando claro que le gustaría volver a trabajar con ella y asumiendo que La Campos es "difícil" de dirigir.

Carmen Borrego y volver a dirigir a su madre pic.twitter.com/BT9bhWO5WQ — TVMASPI (@sebas_maspons) May 30, 2021





"Yo creo que lo que María Teresa debería hacer..."

"Con mi madre no es tan difícil trabajar como piensan. Porque siempre se dice 'Ay, La Campos ¡Qué carácter!' Yo creo que las mujeres con carácter no significa que tengamos que tener mal carácter", decía Borrego en defensa de su madre. "Lo que sí te digo y no me equivoco, es que a ella le encantaría que yo le volviera a dirigir", afirmaba la colaboradora.

"Yo creo que lo que María Teresa debería hacer, si es que ella tiene ganas...", ha comenzado diciendo para, acto seguido, contestar a las últimas polémicas que se han dado sobre su madre. "Porque yo estoy muy cansada de oír que es que está mayor... Me parece una falta de respeto hacia las personas mayores lo que está ocurriendo en los últimos días porque que una persona esté mayor no significa que si a ella le apetece hacer cosas no las siga haciendo", señalaba Borrego.

"Yo creo que mi madre, a lo mejor, ya no está para hacer un programa diario como ha hecho siempre, pero hacer un programa de entrevistas, como a ella le gusta, hacer una cosa tranquila... Pues si a ella le apetece y le gusta, no entiendo por qué no... Y si la quieren contratar", opinaba la colaboradora, mostrando su apoyo a la trayectoria profesional de su madre.