El nuevo proyecto de María Teresa Campos fuera de 'Mediaset': "Sello propio"

La periodista española, Maria Teresa Campos, ha anunciado su reciente incorporación a un nuevo proyecto televisivo que se centrará en su familia y que tendrá lugar fuera de su cadena habitual, Mediaset. La reconocida periodista de 80 años., que ha trabajado en televisión y radio y está especializada en programas de entrevistas y magazines, comienza una nueva andadura profesional que, sin duda, dará mucho que hablar.

Desde hace unos meses, la actitud de Campos en la pantalla está siendo muy criticada. Todo comenzó cuando empezó a realizar entrevistas polémicas con la de Isabel Gemio y Jorge Javier Vázquez. En ambas provocó enfrentamientos con los presentadores y fue duramente criticada por sus respuestas. Además, cuando se estrenó 'La Campos móvil', muchos pusieron en duda su capacidad para informar y lo relacionaron con su avanzada edad.

Carmen Borrego defiende a María Teresa Campos

"El bajón que ha dado María Teresa Campos es bestial. No está para ser entrevistada. La matriarca de las Campos necesita olvidarse ya de la televisión y disfrutar de la vida" o "deberían aconsejarle que se retire", eran algunos de los comentarios que dejaban en redes sociales, los espectadores de 'El Hormiguero' en la última visita de la periodista hace unas semanas.





El polémico tema también se coló en 'Está Pasando', un programa de 'Telemadrid' en el que colabora la hija menor de las Campos, Carmen Borrego. Ella misma aseguraba que trabajar con su madre no es "tan difícil como piensan", y explicaba que el hecho de que la matriarca tenga carácter no tiene que significar que sea una mala cualidad.

Además, Borrego aseguraba que, aunque a lo mejor su madre "ya no está para hacer un programa diario como ha hecho siempre", puede hacer un programa de entrevistas, como a ella le gusta, "hacer una cosa tranquila, que si a ella le apetece y le gusta no entiendo por qué no", afirmaba con contundencia Carmen Borrego.

María Teresa Campos, María Jiménez o los Parchís...



Este jueves se conocía la noticia de queMaría Teresa Campos regresa a TVE para formar parte de la cuarta temporada de 'Lazo de Sangre'. En la rueda de presentación del programa, que estará conducido por Boris Izaguirre, se han conocido algunos de los invitados que forman parte de esta cuarta entre, como María Jiménez, Manuel Díaz 'El Cordobés' o Tamara Falcó, entre otros. Este verano se emitirán las cuatro primeras entregas y el resto llegarán más tarde., hasta contar con un total de 17.

En la rueda de prensa de presentación, han asegurado desde TVE que el programa contará con un "sello propio" y "una cercanía muy especial", gracias a la presencia de Boris Izaguirre como conductor y los invitados tan conocidos de la edición. El episodio destinado a María Teresa Campos recordará su pasado y mostrará desde sus inicios en la radio hasta su lucha por sacar adelante a sus hijas.