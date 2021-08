María Teresa Campos lanza un dardo a Vox y aclara su ideología política: "Me di cuenta"

María Teresa Campos es una de las presentadoras más populares de la crónica social, ya que cuenta con una larga trayectoria profesional que continúa actualmente. No obstante, no suele mojarse en política, por lo que su ideología es totalmente desconocida para todos. A lo largo de su carrera ha tenido que entrevistas a diversos políticos, por lo que siempre se ha esforzado por mantenerse neutral. Su última conversación de este ámbito fue con Isabel Díaz Ayuso en 'La Campos móvil'.

A pesar de que lleva varias décadas dedicándose a la comunicación, las dudas sobre su ideología política siguen sin resolverse. No obstante, actualmente, a sus 80 años, se ha pronunciado por primera vez al respecto en una entrevista para 'El País'. Al comentario de que siempre ha parecido una mujer muy "de izquierdas", no lo ha confirmado ni desmentido. “Ya no me acuerdo”, ha contestado la comunicadora para el mencionado medio, lanzando balones fuera como cuando quiere evitar responder.

A pesar de ello, la presentadora ha reconocido que uno de los premios de los que más orgullosa está es el de Clara Campoamor, diputada precursora del voto femenino. Estas palabras, aunque lejos de descubrir su ideología, indican que La Campos siempre se ha posicionado a favor de la lucha por los derechos de las mujeres.









"Muchas veces tuve que oír en TVE..."

Sin embargo, la periodista ha terminado mojándose en política y ha hecho referencia a Vox, dejando claro que no comparte su manera de ver las cosas. “Mi lema es poder decir lo que te dé la gana en el momento oportuno. Luego me di cuenta que eso tenía un precio, que a veces se paga. Y te moderas un poco. A lo mejor no del todo, pero algo más”, comenzaba diciendo María Teresa.

A raíz de esto, el mencionado medio hizo hincapié en si ese era el motivo por el que no se acuerda de cual es su ideología política. “¡Hombre! ¡Era una broma! Una broma moderada”, contestaba la comunicadora, muy irónica. “Desde luego, de extrema derecha no soy”, ha asegurado, sin querer concretar demasiado. “Muchas veces tuve que oír en TVE: ‘Ay, Teresa, con el programa tan bonito que tú tienes, no lo vas a estropear con la política, ¿verdad?'”, recordaba la presentadora.

Asimismo, también ha contestado si se identifica con la 'libertad' de la que habla Isabel Díaz Ayuso ante la pandemia, el poder tomar algo en una terraza con tu gente si así te apetece. “Lo identifico con vivir la vida con felicidad y elegir quién le gusta a uno y quién no”, ha declarado La Campos muy clara.