María Teresa Campos desvela el gesto que tuvo Pedro Sánchez con Rocío Carrasco: "Dice mucho de él"

Este fin de semana, María Teresa Campos asistió al 'Deluxe' y dio declaraciones de lo más llamativas. La entrevistada es una gran amiga de Rocío Carrasco, por lo que disponía de información que nadie más conocía y valoró su testimonio. En primer lugar, la mítica presentadora desveló que Pedro Sánchez había llamado a Carrasco tras el revuelo que se causó a raíz de la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En primer lugar, La Campos reconoció que no cree que exista ninguna posibilidad de renconciliación entre madre e hija. No obstante, fueron sus declaraciones sobre el presidente del Gobierno lo que dejó sin palabras a Jorge Javier Vázquez. Según explicó la invitada, Sánchez se puso en contacto con la hija de Rocío Jurado. "Me llamaron de parte del presidente, cuando ella habló del maltrato y de todas las cosas. El presidente quería el teléfono para hablar y la llamó, lo que dice bastante de él", revelaba.

"Acabas de lanzar un zambombazo", reaccionaba el conductor del espacio de Telecinco, perplejo por lo que acababa de escuchar. "Que una persona que tenga poder y haya pasado por varios cargos tenga sensibilidad y sienta preocupación ante algo así, dice mucho de él", opinaba entonces Campos, aunque muy dudosa por si podía hablar de lo sucedido con el político.

A raíz de esto, el presentador recordó que importantes figuras políticas se habían pronunciado al respecto, como Adriana Lastra, Íñigo Errejón o Irene Montero, quien llegó a realizar una conexión en directo con 'Sálvame' para hablar al respecto.

"Lo veo a trozos, me duele mucho verlo porque no hay derecho a hacer sufrir de esta manera a una persona. Hay cosas que yo no sabía, como lo de las patadas, la gente se cree que fue un simple empujón pero no, la dejó inconsciente patada tras patada", decía la entrevistada, dejando claro que sigue la docuserie, pero que no ha visto algunos episodios.

Que Pedro Sánchez haya llamado a Rocío Carrasco tras saberse su historia, así como el posicionamiento público de Irene Montero, es lo que le pido a unos buenos representantes políticos de un país: que sepan de lo que se habla en la sociedad #CamposYRocíopic.twitter.com/6cabh7fIp1 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) May 21, 2021









"Creo que madre e hija no se van a volver a encontrar"

Dada su estrecha relación con la protagonista, Campos reconoció que le es muy duro escuchar el testimonio de Carrasco, ya que se ha enterado de cosas que desconocía con anterioridad al documental. Tal y como confesó, no sabía que la hija de Rocío Jurado había intentado quitarse la vida.

Asimismo, la entrevistada también se mojó respecto a la última entrega y a la posición de David Flores ante la situación, haciendo hincapié en que había declarado contra su madre. "Echo mucho de menos al niño, a David, le queremos mucho, si él quisiera estaríamos encantadas todas en la familia de volver a verle. Él me quería mucho, me llamaba ‘Maricam’ y me adoraba, le gustaba verme en ‘¡Qué tiempo tan feliz!", recordaba tras asegurar que "el niño" tenía mucho cariño a Fidel Albiac, actual pareja de su madre. "Le llamaba Fidelito", reveló.

"Creo que madre e hija no se van a volver a encontrar por lo que yo he hablado con Rocío en su día, la niña no es tan niña, ya tiene veintitantos años, aunque yo no estoy en posesión de la verdad, yo no lo puedo asegurar, es lo que yo creo. La gente se cree que aquello que pasó entre ellas no tenía tanta importancia, pero que la gente piense que le dio patadas y luego llamó a su padre para decirle 'Papá, ya está hecho'", opinó La Campos, explicando el motivo por el que cree que no existe posibilidad de reconciliación.