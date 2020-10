Paz Padilla se moja en la guerra entre Jorge Javier y María Teresa Campos en ‘Sálvame’: "Como un ogro"

El enfrentamiento de María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez va ganando cada vez más adeptos. Ambos han mantenido una semana llena de acusaciones entre unos y otros, y han sido muchos quienes han aprovechado para recordar el oscuro pasado de la malagueña, quienes la han acusado de ser mala compañera y tener un tono poco agradable en el seno de las redacciones en las que ha estado.

Después de la entrevista con Campos, paso el domingo con sentimientos contradictorios. https://t.co/yfa0QBLkWi — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 7, 2020

Precisamente este ha sido uno de los asuntos que han hecho explotar la tensa relación que han mantenido Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos, después de una entrevista en la que la presentadora dedicó palabras poco halagüeñas hacia el badalonés, que ha provocado que este pase un mal fin de semana.

Los colaboradores se posicionan

Precisamente esta disputa que ambos periodistas mantienen, después de la actitud que ha mantenido la comunicadora hacia el programa y hacia Jorge Javier Vázquez, ha sido uno de los temas que más se ha hablado durante esta semana en 'Sálvame'. Y esto, asimismo, ha hecho que los colaboradores deban posicionarse.

Una de las más críticas con la actitud de sus compañeros ha sido Belén Esteban. La conocida como "princesa del pueblo" ha recordado a sus compañeros que en el pasado todos han dado el espaldarazo a Jorge Javier, aunque las tensas relaciones que ambos mantenían eran más que conocidas. “Ahora que Jorge Javier tiene un altercado sale todo el mundo ¿Qué pasa? Cuando estabais al lado de ella, todos le aplaudíais”, ha dicho la vecina de Paracuellos de Jarama.

Mila Ximénez lo ha confirmado: su relación con las Campos está muy tocada desde el conflicto con Jorge Javier https://t.co/lUSB3xfoTY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 9, 2020

No sabemos si la Esteban se referirá a las palabras que ha pronunciado o no la presentadora del programa durante este viernes, Paz Padilla. La humorista no se había posicionado hasta ahora porque no había ido al programa desde la semana anterior. Padilla ha explicado que aunque puede llegar a reconocer que la Campos no haya estado acertada en la última entrevista con Jorge Javier, a ella le da pena.

Estas han sido en concreto sus palabras este viernes: “A mí me da mucha pena todo esto, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a cambiar. A lo mejor en su momento ha sido prepotente, pero esta última María Teresa con la que yo he tenido el placer de trabajar, aunque sea fuerte, no la veo como un ogro. Es sensible y frágil en muchas cosas”.

