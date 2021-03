María Patiño se marcha del plató del Deluxe por culpa de una llamada en pleno directo: viejos conocidos

La presentadora de Telecinco, María Patiño, se ha visto obligada a abandonar el plató del Deluxe tras la entrada en directo de uno de sus principales 'enemigos televisivos' en la actualidad, el bailarín, Rafael Amargo.

María Patiño tiene un problema de peso con Rafael Amargo. El pasado mes de enero, el programa 'Socialité' quisiera informar en primera persona sobre todo lo acontecido con el bailaor y sus problemas con la justicia, la guerra no ha hecho más que avivarse.

La historia entre Patiño y Rafael Amargo

A comienzos de año, Amargo vivió uno de los momentos más duros de su vida al ser detenido por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal.

Tras pasar por el calabozo y los correspondientes interrogatorios, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, acordó el 4 de diciembre la puesta en libertad del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y de los otros tres detenidos en la operación Codax, entre ellos la pareja del artista y el asistente de producción de 'Yerma', Eduardo Santos. No obstante, a todos ellos les ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado.

Pasadas las semanas, Amargo quiso hablar alto y claro y cargar contra las personas que ''más daño le han hecho'', especialmente María Patiño, su enemiga pública número 1. El artista se ha mostrado de lo más molesto y no solo le ha deseado ''al 2021 que María Patiño se quedase sin programa'', sino que ahora también le amenaza públicamente. En la revista Semana, Rafael Amargo protagoniza una dura entrevista tras su detención donde se muestra muy molesto y decepcionado. La sorpresa ha sido que el bruto de la entrevista ha sido para hablar de la presentadora: ''Que tenga cuidado. Ella también tiene familia (...) Tiene muchas salidas de todo y hay que pararle los pies. (Es mala persona y una terrorista emocional. Juega sucio. (...) No sé cómo Vasile se permite tener a esa profesional en su casa''. Estas solo han sido algunas de las píldoras que Amargo ha soltado arremetiendo contra María.

María Patiño, abandona el plató del Deluxe

Esta relación parece que no ha mejorado y no tiene pinta de mejorar, de ahí las indirectas que ambos han protagonizado este sábado en el plató de Mediaset, que han terminado con la presentadora de Socialité abandonando el plató porque "no habla con delincuentes".

También te puede interesar

Jorge Javier da un toque de atención a Rafael Amargo por lo que dice de María Patiño en directo en el 'Deluxe'

María Patiño, K.O. emocional por la bronca que le echa una reportera: "Es la primera vez en diez años"