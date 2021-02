Jorge Javier da un toque de atención a Rafael Amargo por lo que dice de María Patiño en directo en el 'Deluxe'

Rafael Amargo y María Patiño se encuentran en plena batalla. Es por esto por lo que, este domingo, el bailarín aprovechó su presencia en el 'Deluxe' para opinar al respecto y arremeter contra la colaboradora de Telecinco. Ante sus duros ataques, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a frenar a su invitado.

A pesar de que la presentadora de 'Socialité' no quiso colaborar en la entrevista, se convirtió en una de las claras protagonistas de la noche. Tras hablar sobre todas las polémicas que ha protagonizado estos últimos meses, el coreógrafo quiso tratar su enfrentamiento con Patiño.

Era de esperar que el conflicto entre ambos apareciera en el centro del debate, dado que, incluso, Amargo llegó a amenazar a la colaboradora por la encerrona que le hizo el equipo de 'Socialité'. "Que tenga cuidado porque ella también tiene familia. Ella también tiene un hijo y un marido al que, por cierto, no le va bien", dijo él, muy vengativo.

Tras recordar su tensa batalla, el conductor del espacio de Telecinco quiso saber más sobre ello. Fue entonces cuando el bailaor confesó que lo que más le había molestado es que los reporteros del programa fuesen a ver a sus padres a la puerta de su edificio. "¿Con qué necesidad? Mi padre es un señor anónimo, que me ayuda en mi carrera… ¿Cómo eres tan cruel?", cuestionó, aparentemente ofendido.

"Que no se metan con mis padres y mis hijos porque yo no me he metido con su marido ni con su hijo, que se meta conmigo. Que lo que me tenga que preguntar me lo pregunte a mí que soy el artista, que no meta a mis padres que están enfermos", insistió el entrevistado tras definir a Patiño como una mujer "maquiavélica".

"Eso no tiene nada de gracia"

"María Patiño se inventa las cosas, es muy cruel", declaraba. "Me la tiene sentenciada porque yo no le di una entrevista en otra cadena", sentenció, marcando así el origen de su mala relación. Asimismo, reconoció que mantienen "una guerra abierta que podría haberla cerrado" con la entrevista.

"Ella es la que estaba negociando con el gorro en la nieve. Mira que pena, que estaba en la nieve en su casa, algo tendría de nieve en su casa", sentenció, lanzando así un duro ataque contra la colaboradora del espacio, por lo que el presentador tuvo que intervenir, al que se unieron el resto de colaboradores del 'Deluxe'.

Jorge Javier: "El gorro era de la nieve, estaba en su casa María Patiño"

Rafael Amargo: "Bueno, pues mira que pena que estaba la nieve en la casa... Algo habría de nieve en la casa"

Jorge Javier: "El gorro era de la nieve, estaba en su casa María Patiño"

Rafael Amargo: "Bueno, pues mira que pena que estaba la nieve en la casa... Algo habría de nieve en la casa"

"Oye, eso está muy feo. Eso no tiene nada de gracia", decía por su parte Antonio Rossi, muy molesto por los ataques a su compañera. "No te beneficia esta lucha", agregaba Vázquez, refiriéndose a que este tipo de insultos contra Patiño no le ayudarían a limpiar su imagen. Haciendo caso omiso de sus advertencias, Amargo continuó culpando a la presentadora de que los reporteros de 'Socialité' invadieran la privacidad de sus padres. Ante esto, los compañeros de Patiño insistieron en que no era así, pero él les ignoró.