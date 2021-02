María Patiño, K.O. emocional por la bronca que le echa una reportera: "Es la primera vez en diez años"

María Patiño ha ido teniendo a lo largo de su carrera momentos que quedarán para el recuerdo. Discusiones, debates, secretos desvelados, incluso llantos desconsolados. La presentadora de ‘Socialité’ ha sido incluso acusada de no ser profesional y no recabar la información de manera fiable.

Ejemplo de su último enfrentamiento fue con Rafael Amargo. El bailarín la tachaba de "María Patiño se inventa las cosas. Es muy cruel y no es una periodista seria", decía el pasado fin de Amargo sobre ella, mostrando todo su dolor hacia la periodista. Ha confirmado también que mantiene una guerra abierta con María Patiño: "Esto viene de antes, me la tiene sentenciada", confesaba.

Y es que los malos rollos en Telecinco siempre están en el aire. Es lo que tiene ser periodista y destapar infidelidades, problemas familiares o incluso, errores del pasado. Pero María sabe hacer borrón y cuenta nueva y seguir sonriendo día tras día. Por ello, sus famosas “meteduras de pata” se han hecho tan solicitadas en las redes. Y es que, tras su viaje en metro que fue tan sonado, ahora María Patiño se enfrenta a otro “tierra trágame” que la ha vuelto trending topic en las redes.

El tremendo bochorno de María Patiño con su redacción

“Te hablo en nombre de todos mis compañeros cuando te digo que a las 17:53 es la primera vez que tu has dicho ‘hola’ al entrar en esta redacción”. Así comenzaba el famoso video en las redes donde se ve a una reportera donde trabaja María, comentandole seriamente que nunca había visto a la periodista saludar a la sección. “No saludas a nadie. De hecho has entrado aquí y no sabia si eras tú o Beyoncé”, continuaba tajante. “Es la primera vez que te hemos escuchado decir ‘hola’ después de, no se cuantos años llevas aquí, ¿10? ¿9?”.

María, ante totalmente blanca e inmovil pues no se esperaba este “tierra tragame”, respondía “no lo sé, la verdad”. Mientras, la reportera le seguía diciendo “no nos saludas nunca a ninguno”.“No lo se porque sinceramente no te he visto nunca”, finalizaba Patiño ante las risas de los demás.

Entre tanto, en el plató de ‘Sálvame’, Paz Padilla que lo estaba oyendo todo, se llevaba las manos a la cabeza y decía ”no me lo puedo creer, ¿qué me estás contando?”. Y es que María Patiño ha vuelto a pasar por una gran metedura de pata de su carrera, puesto que los empleados que allí trabajan con ella no tenían constancia alguna de que la periodista les hubiera dado los buenos días o saludado aunque sea algún día de los tantísimos años que ella lleva con ellos.

La presentadora de ‘Socialité’ no sabía dónde meterse ni qué decir pero el vídeo se ha vuelto trending topic en las redes, sobre todo en Twitter, donde los usuarios no han tardado en opinar y criticar la reacción de María ante la cual consideran que ha sido una “falta de respeto hacia sus compañeros y tendría que haberse disculpado”, escribían algunos.

Aunque la presentadora nunca lo haya hecho con maldad y no se ha dado cuenta, seguro que a partir de ahora sí saludara a toda la redacción cada mañana.

