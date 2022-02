María Patiño se rompe en 'Sálvame' por lo que escucha decir a la dirección sobre ella: "Lo pillé"

Este jueves, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de 'Sálvame'. Desde el estreno de 'Montealto', Rocío Carrasco ha vuelto a acaparar la atención de la audiencia, por lo que sus conflictos familiares, concretamente con su hija Rocío Flores, han sido el centro del debate. No obstante, mientras analizaban la situación, María Patiño abandonaba el plató en pleno directo.

La presentadora de 'Socialité' es una de las colaboradoras más míticas de Telecinco. Además por su experiencia en la profesión, suele destacar por ser una de las tertulianas más emocionales del programa. Es por esto por lo que no puede retener sus emociones y suele mostrar sus sentimientos, incluso llora en pleno directo si así le sale. Sin embargo, esto a veces le ha jugado malas pasadas.

Jorge Javier Vázquez suele comportarse con ella como un hermano mayor y se divierte gastándola bromas. Esto les ha llevado a protagonizar breves conflictos en varias ocasiones, en los que ella acaba agachando la cabeza o llorando, incluso suele decantarse por marcharse del plató. Esto volvió a pasar en el programa de la tarde de ayer.

Esta vez, la comunicadora ha dejado su puesto de trabajo por un comentario del presentador. Después de finalizar 'Sálvame Lemon Tea', espacio que Patiño presenta, Carmen Alcayde tomaba la palabra para dar su opinión respecto a Rocío Carrasco. De pronto, Patiño la interrumpía y, de forma inmediata, era cortada por el comunicador: "Has estado una hora en el Lemon Tea".

Ante esto, la colaboradora abandonaba el plató entre lágrimas, pero era frenada por David Valldeperas. En un principio, el presentador se lo ha tomado a risa, pero, viendo lo mal que lo estaba su compañera, se ha acercado a ella para preguntarle qué le pasaba y asegurarle que había siendo un vacile sin mala intención.





"Y es que le pillé"



"Tienes voz de llorar, María", apuntaba el conductor del espacio. "Siempre me dices lo mismo y me creas mucha inseguridad", se justificaba la colaboradora. "Siempre me haces las mismas bromas y me siento a veces como que soy un coñazo", confesaba la colaboradora, rompiendo entre lágrimas. "Ánimo, María", le apoyaban sus compañeros, mientras el presentador la abrazaba para consolarla.

"Y es que le pillé", confesaba entonces la tertuliana, señalando a Valldeperas. "Llevaba unos días con mucha inseguridad porque había muchas veces que me cortabas y pensaba que es que lo estaba haciendo mal. Me estaba volvieron loca por si hablaba en exceso", contaba ella. "A ayer pasó una cosa...", comenzaba explicando.

"Se me olvidó quitarme el pinganillo y escuché a David cómo te indicaba que me tenías que cortar. Decía: 'Tú haz como que das paso a un vídeo y dile que no hable'. Entonces, con toda honestidad, le dije que me iba a quitar el pinganillo porque estoy escuchando esto, pero al menos ya sé que no estoy loca", aseguraba Patiño, lo que provocaba la risa de los presentes.

"Pero yo se lo expliqué. Hay una escaleta, con unos tiempos... No es porque no sea interesante lo que dices", se justificaba el director. "He tenido mucha inseguridad porque me iba a mi casa pensando que estaba trastornada y loca. Y resulta que son las normas del directo y tú juegas con él y jugáis con mi alma y mi corazón", se lamentaba ella. "No es broma. Simplemente es la escaleta, que hay que avanzar", zanjaba Valldeperas.