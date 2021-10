María Patiño desvela el motivo por el que Buenafuente le hizo pasar un mal rato: "Creí que me moría"

Este fin de semana, 'Sábado Deluxe' recibió a José Corbacho como invitado, quien acudió al plató de Telecinco para promocionar sus últimos trabajar y para contar cómo le había cambiado la vida desde que tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Fue el propio cómico quien comunicó la enfermedad que sufría el pasado julio de 2020. El cómico se mostró muy agradecido con su hermana Yolanda, su donante, y con todos los sanitarios.

Durante la entrevista, María Patiño aprovechó para interrumpir a sus compañeros y dedicar unas palabras de agradecimiento al entrevistado. Tal y como contó la propia colaboradora, el humorista le ayudó mucho en el pasado cuando le echó una mano para enfrentarse a una entrevista de la que no guarda un buen recuerdo. Hace unos años, Patiño se sometió a una entrevista con Andreu Buenafuente. Según reconocía la tertuliana, lo pasó "muy mal" y solo logró salir adelante gracias a Corbacho.

"Yo quiero aprovechar tu presencia", comenzaba diciendo Patiño para cortar a sus compañero y dedicar unas palabras al entrevistado. "Te estoy eternamente agradecida, aunque tú igual no lo recuerdas. Cuando Buenafuente me invitó a su programa lo pasé muy mal. Recuerdo perfectamente cómo me echaste un capote y me tranquilizaste", recordaba la colaboradora, ante lo que Corbacho asintió.

"Quería darte las gracias porque lo pasé muy mal y tuviste la capacidad de ser ahí un poco diplomático. Creí que me moría", recordaba la presentadora de 'Socialité'. Ante sus declaraciones, los presentes se mostraron muy sorprendidos y Jorge Javier Vázquez, conductor, del espacio quiso saber qué paso en aquel programa y qué fue lo que hizo pasar tan mal raro a su compañera.









"Y recuerdo a Corbacho mediando"

Ante la curiosidad del presentador, la colaboradora se atrevió a contar lo que sucedió hace varios años: "Buenafuente me invitó a una entrevista y Corbacho estaba trabajando con él. Y yo fui. Y él, con este humor que tiene, que además no es muy afín a este tipo de género nuestro [el corazón], me encontré con una situación donde no me supe desenvolver. Me hice pequeñita. Más pequeñita de lo que soy".

"Y recuerdo a Corbacho mediando. Y recuerdo ese momento porque para mí fue un momento complicado y Corbacho supo darle su sitio a Buenafuente, que era el presentador del programa, pero también mi sitio a mí. Y eso nunca lo olvidaré", se mostraba Patiño muy agradecida. "Y tú eras la invitada", reconocía Corbacho, dejando claro que era importante también darle un espacio.