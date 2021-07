Maria Patiño amenaza con dejar 'Socialité' por el mote que le han puesto sus compañeros: "Me voy a cabrear"

Momento de tensión el que se ha vivido este domingo en el plató de 'Socialité', el programa de los mediodías de los fines de semana en Telecinco, presentado por María Patiño, y en el que se analiza las principales claves que marcan la actualidad de la crónica rosa.

El hecho ha provocado mucha polémica porque afecta de lleno a la presentadora del espacio, la periodista María Patiño, después de que una de sus compañeras hiciese público un rumor que existen relacionado con la colaboradora de 'Sálvame'. Además, la producción del programa ha preparado un vídeo en el que se puede leer en letras grandes el apodo que le han puesto sus compañeros a raíz de estas informaciones.





Todo ha comenzado cuando la presentadora ha dado paso a un reportaje en el que se iba a tratar las denuncias que existen sobre "famosos gorrones", que se aprovechan de su influencia para beneficiarse de un trato a favor en diversos establecimientos y también para adquirir ciertos productos. En este sentido, María Patiño ha querido dejar claro que este perfil no tiene nada que ver con los famosos 'influencers', que promocionan productos a través de colaboraciones pagadas con dinero o en especie.

El problema ha venido cuando sus compañeros de 'Socialité' han incluido su nombre en esta controvertida lista, apareciendo su nombre y su imagen en el reportaje. "Esto va en contra de mi filosofía", denunciaba la presentadora para después mostrar su cabreo con sus compañeros por el gesto que han tenido con ella, queriendo dejar claro que a partir de ahora se pagará sus propios bolígrafos y libretas. "A partir de ahora me voy a abastecer yo sola de todo, no sea que se me acuse de gorrona con el equipo".

En este sentido, la redactora ha querido justificar estas acusaciones hacia la presentadora: "Te enviaron una prenda de crochet y un poncho, y tú les dijiste que harías lo posible por ponértelo en el programa. No lo hiciste y se quedaron muy decepcionadas".

"No voy a decir absolutamente nada, porque hay mucho trabajo detrás ¿Si me comprometo a ponérmelo la semana que viene? No lo sé, no sé qué haré con mi vida", ha explicado la presentadora en un tono de cierto enfado.

No es la primera vez que sus compañeros ponen contra las cuerdas a la presentadora. En realidad le han ocurrido muchas cosas delante de las cámaras: caerse mientras pasea por la calle, recibir un tartazo por parte de un colaborador o sufrir un susto de muerte por parte de una compañera. En pleno directo, y mientras María Patiño, se dedicaba a seguir con el transcurso normal del programa, una alarma a todo volumen irrumpió en el plató de 'Socialité' ante la sorpresa de la presentadora, que se tuvo que agarrar a la mesa ante el susto.