María Lo confiesa la tragedia personal que vivió nada más ganar 'MasterChef': "Falleció una semana después"

La pasada noche del lunes, 'MasterChef' volvió a acaparar la parrilla de La 1 con su gran Final. María Lo, Verónica, Adrián y David fueron los semifinalistas elegidos en el programa anterior que tuvieron que enfrentarse para hacerse con la victoria. Tras un primer cocinado desde las cocinas del talent culinario y la prueba de exteriores, llegó el duelo final. María Lo y Verónica fueron quienes elaboraron sus propios menús para levantar el premio. Finalmente, fue la gaditana quien quedó en primera posición con un menú que comenzaba con una oda a Cádiz, continuaba con una fusión gallego-catalana y culminaba en un postre con aromas de oriente.

Aunque ya han pasado meses desde que se grabó este momento, la ganadora sigue asimilando lo que pasó en las cocinas, dado que no ha podido coronarse públicamente como la cocinera ganadora hasta ahora. "Todavía estoy intentando bajarme a la tierra. Me ha costado mucho aguantar ese secreto, pero fíjate que lleva como tres meses grabado y yo aún no me lo acabo de creer. El lunes lo viví como si estuviese en plató haciendo el duelo final. Así que feliz, felicidad total y gestionando todas esas emociones", comenzaba diciendo en una entrevista para '20 Minutos'.

"Yo tengo esa parte que siempre que está en mí que es la duda. Pensaba: ‘bueno, a lo mejor puedo ganar', porque a nivel de conocimientos gastronómicos soy una tía muy friki y me encanta la cocina real y creo que eso se transmite, y sí que sé cocinar, he cocinado muchísimo en casa", dice sobre si alguna vez se le había pasado por la cabeza hacerse con el trofeo.









"Tuve la suerte de poder estar con él una semana"



"Pero claro, no es solo lo que cocines, es cómo gestionas las pruebas, cómo te puede la presión o no te puede... Hay muchísimos factores. Eso era lo que a lo mejor en los primeros programas me hacía pensar: ‘pues igual no llego’. Luego, a medida que se acercaba la final, decía ‘oye, ojo, que igual sí que me veo con esta chaquetilla’", agrega.

Sin embargo, la victoria de María Lo ha resultado ser algo amarga, ya que una semana después tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su padre: "Él falleció el 7 de mayo y yo había salido de MasterChef una semana antes. No pudo asistir a la final porque estaba enfermo. Me protegieron mucho porque mi padre fue el primero que dijo: ‘no le digáis nada a la niña, que está viviendo su sueño y sé que le va a afectar en su camino'. Pero me dio mucha pena que mi padre no estuviese en la final porque de alguna manera sí que le dediqué ese menú final a mi madre y a mi chica, pero sobre todo a mi padre, porque la pasión me viene de él".

"Pero bueno, salí y tuve la suerte de poder estar con él una semana y explicarle toda la experiencia, todo lo que había vivido y lo que había conseguido y verle esa cara de orgullo que tenía. La verdad es que fue muy bonito. Por lo menos lo pude compartir con él, que eso para mí era fundamental", señala la chef, explicando así el motivo por el que su padre no pudo asistir a la gran final.