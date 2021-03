María Galiana, abuela de 'Cuéntame', pone en duda una decisión de los Goya: "Me borro de la academia"

María Galiana, abuela de 'Cuéntame', ha puesto este miércoles en apuros la credibilidad de los Goya en TVE en una entrevista que le ha hecho el actor y humorista Pepe Viyuela en el programa 'La Noche D' en el primer canal del ente público.

Este miércoles el programa de prime time ha querido recordar las primeras ocasiones. "¿Recuerdas tu primer sueldo?, ¿recuerdas tu primer meso?", anunciaba este miércoles el programa.

El lado más personal de María Galiana

En la entrevista que le ha hecho Pepe Viyuela, aunque el programa está presentador por Dani Rovira, la actriz ha querido repasar sus mejores momentos en 'Cuéntame como pasó', la histórica serie de TVE en la que interpreta a Herminia, y en la que le ha convertido por excelencia 'la abuela de España'

Durante la entrevista, ha explicado su época como profesora así como su trayectoria como actriz. “Me molestó muchísimo, por ejemplo, ser la protagonista de mi boda”, ha contado a Viyuela, a quien tiene un gran respeto profesional. En este sentido, la actriz también ha contado la ilusión que le hizo conducir.

“Ahora me estoy acordando de una primera vez que me encantó, conducir un coche. Me encanta, y sigo conduciendo”, ha revelado. Sin embargo, guarda buen recuerdo como profesora, motivo por el que, según ha dicho, ha arrancado tarde su carrera como actriz. “Mis alumnos han sido siempre mis amigos. Yo era la foca, siempre he estado gorda, ahora estoy menos”, ha dicho en este sentido.

Galiana se muestra crítica con los Goya otorgados

Sin embargo, la polémica de la entrevista ha surgido cuando Pepe Viyuela le ha preguntado sobre los Goya, que este sábado se celebran en Málaga, aunque adaptadas a la covid-19. Entre las nominadas, sin embargo, no se encuentra la actriz. "No, porque en el cine a los viejos no nos quieren”, ha explicado con una tímida sonrisa.

Sin embargo, la actriz se ha mostrado muy crítica con el jurado de los Goya por alguno de los premiados en los últimos años, y ha reconocido por primera vez que ha estado en más de una ocasión a punto de pedir que la borrasen de la Academia del Cine, la entidad que organiza los premios y que bajo su responsabilidad se otorgan dichos galardones.

El contundente recado de María Galiana en ‘La Noche D’: “Han dado Goyas a actores que son infames de malos” pic.twitter.com/SPjtqBZA1l — TVMASPI (@sebas_maspons) March 3, 2021

"Tal y como me lo han dado a mí, se lo han dado a actores que son infames de malos, así, como suena, sin ánimo de señalar. Algún Goya han dado que he dicho: ‘como le den el Goya a este me borro de la Academia‘, ha explicado, lo que le

