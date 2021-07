Se confirman los peores presagios para Mónica López: TVE tiene la decisión tomada

Se venía rumoreando desde hace meses, pero desde la nueva dirección de TVE se han empezado a tomar decisiones contundentes sobre los rostros que aparecerán en la televisión de todos durante la próxima temporada. Y es que tanto Mónica López, presentadora de 'La hora de la 1' como Jesús Cintora, presentador de 'Las Cosas Claras' habían sido señalados previamente. Finalmente, parece que las mañanas en TVE van a vivir un cambio radical a partir de septiembre.

TVE prescinde de Mónica López como presentadora, según medios

Varios medios de comunicación como El Mundo o Vertele se han hecho eco de la noticia. Ambos apuntan a fuentes de la cadena pública que habrían confirmado que, efectivamente, Mónica López no va a continuar como presentadora de 'La hora de la 1' en la temporada televisiva que dará comienzo en el mes de septiembre. De hecho, este mismo verano, será uno de los rostros habituales de la casa, Igor Gómez, quien supla a la todavía presentadora en los meses de verano. Consumando así una decisión que, en el fondo, los espectadores podrán ver cumplida desde estos mismos meses estivales.





Sobre el futuro del programa, estos mismos medios, apuntan a que existen múltiples opciones sobre la mesa. TVE estaría estudiando desde mantener el nombre actual hasta eliminarlo por un nuevo formato e incluso recuperar la antigua denominación de Los desayunos y Las mañanas.

Pérez Tornero adelantó su parecer sobre Mónica López: "Tenemos que ver"

El nuevo presidente de RTVE, Pérez Tornero, hizo en su día un adelanto de la nueva etapa que esperaba abrir en la Corporación bajo su mandato, "prometiendo transparencia, diálogo y consenso" tras haber conseguido ser votado por dos tercios del Parlamento y “serenar los ánimos”. Asimismo, ante la pregunta de si ha recibido presiones por parte de la Moncloa para mantener en el organigrama de la Corporación a Enric Hernández, aseguró que "no le presiona nadie". "He iniciado desde el principio un diálogo cordial abierto y público con los grupos políticos del Parlamento. He intentado marcar un eslogan: sugerencias sí, injerencias no. Ningún grupo político me ha propuesto nombres o decisiones concretas", contaba.





De la misma manera, el nuevo presidente acudió al Parlamento para anunciar los nombres elegidos para el nuevo comité de dirección de TVE y pronunciarse ante posibles cambios de programación: "Los cambios deben ser graduales. Nos planteamos cambiar caras, innovar, propias y de colaboradores. Queremos dar un impulso a los expertos temáticos, un debate sosegado, no a la polarización…".

A raíz de esto, los presentes se cuestionaron si estos futuros cambios que tiene en mente se podrían ver en 'La Hora de La 1', espacio presentador por Mónica López. "Está en estudio. Tenemos que ver quiénes nos ven, qué consideraciones tienen de lo que hacemos, qué necesidades existen, cuál es la competencia... El periodismo de calidad tiene que ser un valor de servicio público, que contrasta, que se exige, que tiene unos procesos que se toma su tiempo. Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder", contestaba, adelantando lo que finalmente parece que se ha consumado.